江苏男「翻挞」失败偷前度¥8万 心急先花烂钱成铁证

更新时间：13:32 2026-03-12 HKT
发布时间：13:32 2026-03-12 HKT

上海有女子报称闭门失窃放逾8万人民币保险箱，警方调查后发现，事主隐瞒前度男友曾与她同居5日这重要线索，最终警方靠一张烂钱，成功令该名「唔熟唔食」的前男友承认犯案。

赃款沉河图待风声过

据「看看新闻」报道，上海徐汇区钱女士日前报警称，酒店一个放有83400元人民币的简易保险箱失窃。她表示，早前已曾失窃6000元现金，于是买保险箱放财物，不料父母给的8万多元生活费同样被盗。

钱女士指，房间只有5名绝无犯案可能的人进入过。不过，警方翻看闭路电视，发现钱女士刻意隐瞒，有第六名男子曾在其房内与她同居5日。

钱女士在证据面前才承认，涉事男子是她前度男友。她并向警方提供一张照片，显示放入保险箱中的现金，有一张残破百元钞票。

警方追查后发现，钱女士的前度林某，案发后连夜回到江苏太仓老家，当晚凌晨即到网咖消费，过程中用了那张钱女士的「烂钱」结账。

警方拘捕林某后，对方承认想「翻挞」钱女，但借宿期间二人又爆争执，心生不满下于是趁对方熟睡时，偷走保险箱，回到老家后将该批现金沉入河中，打算风声过后才捞起使用，最终因使用该张「烂钱」而无可抵赖。

目前，林某因涉盗窃罪遭采取刑事强制措施。

 

