全国首间︱岳阳烧烤学院正式招生 毕业可获大专学历

湖南全国首间烧烤学院正式招生，完成结合「学历+技能」的课程后，可获认证的大学颁文凭学历。

年产值逾20亿人民币

综合内媒报道，岳阳烧烤学院院长胡俊介绍，学院由岳阳开放大学、岳阳市烧烤协会及当地政府合作成立，推动岳阳烧烤品牌到全国以至国际。

岳阳烧烤学院正式招生，是全国首间。岳阳新闻网

学院特别成立专家委员会，编撰《中国烧烤通史之岳阳烧烤史》、《岳阳烧烤技艺》及《烧烤店铺经营与管理》等校本教材，并邀请30多名经验丰富的烧烤师傅担任讲师。



学院提供弹性学制，采用「线上+线下」教学模式，配合在职人士需要。课程内容涵盖食材选购、炭火控制、风味调配等传统技法，以及门店经营、成本管理与创业孵化等全产业链环节。

据闪电新闻指，目前招生有两种形式，一是学历+技能，其中学历的部分需要花两年半到三年时间，技能培训一个月，会颁发国家学信网认证的大专或本科学历，以及「中式烹调师（烧烤料理师）」职业技能等级证书；二是只学习技能，学费是5800元，时间为1个月，也会颁发人社部门认定的职业技能等级证书。

学院负责人指，岳阳烧烤有近40年历史，全市拥有超过2,000间烧烤门店，聘请人数达5万人，年产值突破20亿元人民币。