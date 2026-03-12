中国观察：从一虾难求到付费卸载 曝露AI集体焦虑

短短几周间，一场「赛博养虾热」席卷全网。从最初的大排长龙等安装、主机设备卖到断货，到如今首批「养虾人」纷纷付费求卸载，极速反转的背后，是一场关于「AI焦虑」的社会心理集体投射。

毋庸置疑，「龙虾」的出现将AI从传统的「对话时代」推向了「Agent（智能体）时代」。用户不再只是与聊天机械人你问我答，而是拥有了能订机票、点外卖、发邮件的数码代理人。当技术不再成为门槛，想像力的边界开始决定使用场景的上线：前知名脱口秀演员李诞近日在直播间爆料称，有玩家让「龙虾」自动打赏女主播，私讯约女主播吃饭并自动订餐厅，现已成功约到5人。

热潮未散 警钟已响

热潮还未散场，安全警钟已然敲响。《第一财经》引述某网友称不慎在用「龙虾」编程时，将存有信用卡讯息的浏览器讯息开放至公网，几天后信用卡额度几乎被盗刷一空；360集团创始人周鸿祎直言，OpenClaw类产品存在数据安全风险，「有时候它产生幻觉，可能把你电脑C盘文件全删了」。

OpenClaw狂潮下，数据安全问题也引发关注。新华社



相关新闻：OpenClaw︱外媒指中国政府银行禁用 网上涌代客卸载服务

狂欢的「虾池」里，普通「养虾人」面临的是「效率提升」与「高昂成本」间的矛盾。AI算法工程师周明称龙虾堪称「Token（词元）消耗大户」，「我安装后随便尝试了下就花了50元（人民币，下同）。」跟风「养虾」的普通白领小李也感慨，原本期待它能帮忙处理繁琐的客户邮件，不料短短几天系统竟跑了1.8亿个Token，扣费超两万，「月薪两万，养不起这只虾」。

寻回作为「人」的主体性

龙虾热犹如一面镜子，照出了普通民众在技术浪潮面前的焦虑与局促。在「不进则退」的职场叙事下，大家试图通过争相「养龙虾」来对抗被时代抛弃的恐惧。但当大潮退去，或许我们该意识到，对抗焦虑的真正解药不在于电脑里养了多强大的「虾」，而在于能否在算法重围中，寻回作为「人」的主体性。

纪晓华