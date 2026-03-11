两会2026 ‧ 直击︱台联副会长：「十五五」提速统一进程 台胞迎重大机遇期

「十五五」规划提出，引导台胞台企融入和服务构建新发展格局。全国政协委员、全国台联副会长杨毅周表示，「十五五」规划不仅为台胞提供了前所未有的发展契机，更将以大陆持续发展壮大的综合实力，推进祖国统一步伐加快。他呼吁台胞台企主动融入大陆内需市场，依托自身优势转型升级、深度嵌入新质生产力产业链；同时期待大陆加强规划宣传解读，进一步坚定台胞在大陆发展的信心。

相关新闻：两会2026︱全国政协会议闭幕 政协主席王沪宁：服务好「十五五」

杨毅周建议，台商可充分发挥在晶片、通信设备、机械制造等高科技领域的优势，向技术密集、知识密集、智能密集型方向升级，深度融入大陆日趋完善的新质生产力产业链，推动台企迈入新的发展阶段，也让台湾青年在大陆高质量发展中找到更多机会。

谈及台企投资意愿，他认为大陆需持续加强「十五五」规划的宣传与解读，让台胞台企更清晰地认识发展机遇。当前已有不少台湾企业及工商团体陆续来大陆考察了解，大陆方面应帮助台胞全面认识发展进程，进一步坚定台胞在大陆投资兴业的信心。

杨毅周强调，祖国统一是大势所趋。「十五五」时期大陆经济社会发展与综合实力将再上新台阶，决定两岸关系走向和祖国统一进程的关键，是大陆自身的发展进步。他相信，台胞只要全面了解大陆真实情况，必将更加看好大陆、积极来大陆发展。

驻京记者 杨浚源