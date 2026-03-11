OpenClaw︱外媒指中国政府银行禁用 网上涌代客卸载服务

AI智能体OpenClaw（又称「龙虾」）近日获大批民众疯安装，但亦逐渐浮现风险。外媒彭博社报道，中国官方因安全理由，禁止在政府、银行等机构的电脑上使用「龙虾」，网上亦不断增加上门卸载的服务，收费由9.9到299元人民币不等。



彭博社11日引述消息指，基于安全理由，中国官方禁止在政府、国企、银行等机构的办公电脑上运行OpenClaw。至于已安装程式的企业或机构亦必须向上级汇报，以便展开安全检查或拆除装置的工作。



而国家互联网应急中心10日已针对OpenClaw，发出「安全应用风险」提示。

由于技术门槛高、使用成本高，以及安全风险等，陆续有已安装OpenClaw的「养虾人」，打算删除软件。网上亦出现许多「上门卸载」（uninstall）的服务，以保证删除干净为宣传，收费由9.9到299元人民币不等。



虽然，未能肯定OpenClaw未来在内地使用，但科网巨擎「腾讯」却传出有新动作。CEO马化腾今日（11日）罕有地在个人朋友圈转发旗下全系「龙虾」（OpenClaw）产品矩阵的相关内容，并高调介绍「自研龙虾、本地虾、云端虾」等多款产品，戏称「还有一批产品陆续赶来」，预示腾讯将全面进军AI智能体（Agent）市场，成为「养虾」大户。



据悉，马化腾所指的「龙虾」，是腾讯近期围绕AI智能体开源生态OpenClaw所作的系列布局。腾讯正致力完善其AI智能体产品生态，并已初步形成覆盖个人用户、开发者及企业级部署的「养虾」矩阵。



在个人用户层面，腾讯新近上线了全场景桌面智能体「WorkBuddy」，其功能与「小龙虾」OpenClaw类似，用户无需编程基础，即可跨软件执行自动化任务。另一款本地AI助手「QClaw」亦已同步开启内测。

