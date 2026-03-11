Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

OpenClaw︱外媒指中国政府银行禁用 网上涌代客卸载服务

即时中国
更新时间：13:36 2026-03-11 HKT
发布时间：13:36 2026-03-11 HKT

AI智能体OpenClaw（又称「龙虾」）近日获大批民众疯安装，但亦逐渐浮现风险。外媒彭博社报道，中国官方因安全理由，禁止在政府、银行等机构的电脑上使用「龙虾」，网上亦不断增加上门卸载的服务，收费由9.9到299元人民币不等。

相关新闻：OpenClaw︱「龙虾」带动Mac mini多地售罄 官方发安全风险提示

彭博社11日引述消息指，基于安全理由，中国官方禁止在政府、国企、银行等机构的办公电脑上运行OpenClaw。至于已安装程式的企业或机构亦必须向上级汇报，以便展开安全检查或拆除装置的工作。

而国家互联网应急中心10日已针对OpenClaw，发出「安全应用风险」提示。

由于技术门槛高、使用成本高，以及安全风险等，陆续有已安装OpenClaw的「养虾人」，打算删除软件。网上亦出现许多「上门卸载」（uninstall）的服务，以保证删除干净为宣传，收费由9.9到299元人民币不等。

相关新闻：OpenClaw︱「龙虾」掀AI代劳潮 深圳江苏银弹抢先机最高补贴百万

虽然，未能肯定OpenClaw未来在内地使用，但科网巨擎「腾讯」却传出有新动作。CEO马化腾今日（11日）罕有地在个人朋友圈转发旗下全系「龙虾」（OpenClaw）产品矩阵的相关内容，并高调介绍「自研龙虾、本地虾、云端虾」等多款产品，戏称「还有一批产品陆续赶来」，预示腾讯将全面进军AI智能体（Agent）市场，成为「养虾」大户。

据悉，马化腾所指的「龙虾」，是腾讯近期围绕AI智能体开源生态OpenClaw所作的系列布局。腾讯正致力完善其AI智能体产品生态，并已初步形成覆盖个人用户、开发者及企业级部署的「养虾」矩阵。

在个人用户层面，腾讯新近上线了全场景桌面智能体「WorkBuddy」，其功能与「小龙虾」OpenClaw类似，用户无需编程基础，即可跨软件执行自动化任务。另一款本地AI助手「QClaw」亦已同步开启内测。
 

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

最Hit
长者手机月费2026｜7大电讯公司优惠推介！最平$33/月 无限数据＋本地通话 中国移/csl/SoSim
长者手机月费2026｜7大电讯公司优惠推介！最平$33/月 无限数据＋本地通话 中国移/csl/SoSim
生活百科
21小时前
移加女星「生计」被清空患创伤后遗症 称思绪混乱身体濒临死亡边缘： 真系好无助
移加女星「生计」被清空患创伤后遗症 称思绪混乱身体濒临死亡边缘： 真系好无助
影视圈
5小时前
美心皇宫逆市扩张 旺角1.2万呎新店重现龙凤礼堂 推车仔点心$36起 即烧烧味/中式糖水档 首设点心教室
美心皇宫逆市旺角1.2万呎开新店！重现龙凤礼堂 推车仔点心$36起 首设点心教室
饮食
19小时前
港铁惊现「烂脚奇人」横卧三座位 网民激辩：可怜定自私？知情人揭心酸身份｜Juicy叮
港铁惊现「烂脚奇人」横卧三座位 网民激辩：可怜定自私？知情人揭心酸身份｜Juicy叮
时事热话
3小时前
将军澳南升级「天桥之城」？入境处旁新街市大楼 建2桥接私楼 13层设施全面睇！健康院/捐血站 3项为长者而设
将军澳南升级「天桥之城」？入境处旁新街市大楼 建2桥接私楼 13层设施全面睇！3项为长者而设
生活百科
2026-03-10 13:37 HKT
港铁一家五口「人形蜈蚣」冲闸 被拍下母竟回头怒睥镜头 网民：挑战人体极限｜Juicy叮
港铁一家五口「人形蜈蚣」冲闸 被拍下母竟回头怒睥镜头 网民：挑战人体极限｜Juicy叮
时事热话
2026-03-10 13:36 HKT
刘美贤指羞辱谷爱凌的人「很虚伪」。
刘美贤：羞辱谷爱凌的人「很虚伪」
即时中国
5小时前
网民列5大旧公屋「笋盘」！大坑东邨/海丽邨上榜 这条屋邨获封「头奖盘」：好过中六合彩！
网民列5大旧公屋「笋盘」！大坑东邨/海丽邨上榜 这条屋邨获封「头奖盘」：好过中六合彩！
生活百科
22小时前
伊朗局势｜多伦多美领馆遭枪击 美军：霍尔木兹海峡附近毁伊16艘布雷船｜持续更新
01:11
伊朗局势｜多伦多美领馆遭枪击 美军：霍尔木兹海峡附近毁伊16艘布雷船｜持续更新
即时国际
4小时前
比佘诗曼更冻龄港姐现身？同届决赛佳丽「少女脸」掀网民激辩 疑已婚变阔太风头盖视后
比佘诗曼更冻龄港姐现身？同届决赛佳丽「少女脸」掀网民激辩 疑已婚变阔太风头盖视后
影视圈
4小时前