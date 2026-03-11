Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

OpenClaw︱外媒指中国政府银行禁用 程式员收1.2万元Token账单

更新时间：08:59 2026-03-11 HKT
发布时间：08:59 2026-03-11 HKT

AI智能体OpenClaw（又称「龙虾」）近日获大批民众疯安装，但亦逐渐浮现风险。外媒彭博社报道，中国官方因安全理由，禁止在政府、银行等机构的电脑上使用「龙虾」，网上亦不断增加上门卸载的服务，收费由9.9到299元人民币不等。

相关新闻：OpenClaw︱「龙虾」带动Mac mini多地售罄 官方发安全风险提示

彭博社昨引述知情人士报道，包括大型银行在内的国企和政府部门已收到通知，出于安全风险担忧，不得在办公设备安装OpenClaw，也禁止使用公司网络的个人手机上安装。已经安装的需向上级报告，以便进行安全检查或安排卸载。据称禁令也扩大至军人家属。

财联社报道，至少已有15间内地券商明确要求，严禁员工未经许可在办公或业务网络及讯息系统安装、部署、使用OpenClaw；确需使用须通过审批，并报备相关讯息。

而国家互联网应急中心10日已针对OpenClaw，发出「安全应用风险」提示。

网上涌代客卸载服务

OpenClaw的私隐与安全风险逐渐浮现。Meta超级智能实验室的AI安全总监Summer Yue分享，她将工作邮箱交给龙虾打理，让其「检查收件箱，提出你想归档或删除的邮件」，还特意附加了「未经许可不要有任何操作」的限制。但龙虾仍然无视限制指令，疯狂删除了200多封邮件。

内地《新消费日报》报道，深圳一名程式员在安装OpenClaw的第三天，因应用程式编程接口（API）密钥被盗，在凌晨收到了高达1.2万元的Token（词元）账单。

OpenClaw狂潮下，数据安全问题也引发关注。新华社

由于技术门槛高、使用成本高，以及安全风险等，陆续有已安装OpenClaw的「养虾人」，打算删除软件。网上亦出现许多「上门卸载」（uninstall）的服务，以保证删除干净为宣传，收费由9.9到299元人民币不等。

相关新闻：OpenClaw︱「龙虾」掀AI代劳潮 深圳江苏银弹抢先机最高补贴百万

虽然，未能肯定OpenClaw未来在内地使用，但科网巨擎「腾讯」却传出有新动作。CEO马化腾今日（11日）罕有地在个人朋友圈转发旗下全系「龙虾」（OpenClaw）产品矩阵的相关内容，并高调介绍「自研龙虾、本地虾、云端虾」等多款产品，戏称「还有一批产品陆续赶来」，预示腾讯将全面进军AI智能体（Agent）市场，成为「养虾」大户。

据悉，马化腾所指的「龙虾」，是腾讯近期围绕AI智能体开源生态OpenClaw所作的系列布局。腾讯正致力完善其AI智能体产品生态，并已初步形成覆盖个人用户、开发者及企业级部署的「养虾」矩阵。

在个人用户层面，腾讯新近上线了全场景桌面智能体「WorkBuddy」，其功能与「小龙虾」OpenClaw类似，用户无需编程基础，即可跨软件执行自动化任务。另一款本地AI助手「QClaw」亦已同步开启内测。
 

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

