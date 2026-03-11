两会2026︱AI改变就业体系 中科院专家料会计、法律助律等4职业高危

AI「龙虾」火爆引发「机械替代人」的忧虑，全国人大代表、中国科学院科技战略咨询研究院院长潘教峰接受《星岛》采访指出，AI或有推动「就业极化」的趋势，可能改变就业体系，未来「高度标准化」岗位或明显减少，电脑程式员、会计、法律助理、文字编辑等职业，面临较高替代风险；而创造力、复杂问题解决能力以及跨学科整合能力的人才需求，将不断上升。

跨学科整合人才需求增

学者潘教峰指出，人工智能主要通过任务自动化和新任务创造的方式，影响劳动体系。一些任务可以被自动化系统完成，例如文本生成、数据处理、图像识别等。当这些具有规则清晰、重复性较强的任务被自动化后，对人类劳动的需求就会减少。技术进步也会不断创造新的任务，例如AI系统开发、数据治理等。

在职业层面，他称，人工智能带来的变化主要表现为职业任务重构、部分职业规模收缩，以及新职业出现。多数职业并不会完全消失，而是工作方式发生改变。例如在医疗、法律和软件开发等领域，AI可以承担大量基础性工作，但最终判断仍需专业人员完成。

不过，一些「高度标准化」岗位或明显减少。他举例说，高盛研究部发布《人工智能将如何影响全球劳动力》认为，电脑程式员、会计与审计人员、法律与行政助理、客户服务代表、电话推销员、校对与文字编辑等职业，面临较高的替代风险。同时，也会出现新职业类型，如AI工程师、AI产品经理，以及AI治理和安全专家等。

医疗教育养老就业机会或扩大

潘教峰指出，很多研究认为，人工智能可能推动「就业极化」趋势，即高技能岗位和低技能服务岗位增加，而中等技能岗位相对减少。特别是未来，对具备创造力、复杂问题解决能力，以及跨学科整合能力的人才需求，将不断上升。随着社会需求变化，医疗、教育、养老以及文化服务等领域的就业机会，可能进一步扩大，因为这些行业高度依赖人与人之间的互动。

他亦表示，AI对就业的影响，不能简单理解为「机械是否会替代人」。人工智能在对人的感知、认知等功能模拟中，所形成和不断增强的劳动技能，在完成各种工作任务中发挥越来越大的作用，从而对现有的工作岗位产生辅助、部分替代或完全替代效应，同时亦催生新岗位。

潘教峰相信，人工智能对就业的核心挑战，在于劳动力能否及时转型，掌握创造性、跨学科和高阶决策能力，以适应新的职业结构和行业需求。