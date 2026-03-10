中国驻英大使馆发警告 有不法分子扮香港廉署电骗

中国驻英大使馆提醒在英中国公民，有不法分子假称是香港廉政公署人员，进行电骗活动。



大使馆指，近期有不法分子冒充香港廉署工作人员，谎称当事人涉嫌洗钱等违法犯罪，要求配合调查，并诱导将资金转入所谓的「廉署工作人员账户」或虚假「安全账户」，强调执法机关不会透过电话和网络办案，更不会要求将资金转入「账户」接受调查。



相关新闻：两会2026︱「四大家族」主犯判死即执行 最高人民法院院长张军：必惩域外侵害我公民犯罪

中国驻英大使馆呼吁当地中国公民，高度警惕转账汇款要求，通过官方渠道核实可疑来电，不要向陌生人透露个人身份讯息、银行账户讯息及验证码；若不慎遭遇诈骗，应第一时间向当地警方报案和联络银行。