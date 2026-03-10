两会2026︱防治脱发 中医院副院长倡洗头多用清水冲洗

「防治脱发 的关键，是减少化学物质对头皮的刺激，」全国政协委员、天津北门中医医院副院长王遵来，关注到脱发 、颈椎不适、焦虑等「年轻人通病」，昨日给出一套接地气、随手能做的健康建议。他称，洗头时要尽量多用清水冲洗，同时保证充足睡眠、清淡饮食。他直言，现在很多年轻人是「上热下寒」体质，经常熬夜、偏爱重口味和肉食，再不注意防护，就很容易脱发 。

针对上班族高发的颈椎病，王遵来现场教了一套坐著就能练的颈椎操：双手搭在肩膀上，手背相对，两个手肘同时向上抬；也可以双臂向前用力击掌，幅度越大越管用。至于年轻人常有的焦虑情绪，他的办法更简单：原地踏步，「别小看这些小动作，坚持做，都特别有用。」驻京记者杨浚源