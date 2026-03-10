两会2026︱危驾列刑罪之首 公安部原副部长：要综合治理

最高人民法院工作报告及最高人民检察院工作报告显示，去年整体犯罪案件宗数有所下跌，但有约23万人被起诉危险驾驶罪，属刑事犯罪之首。全国政协委员、公安部原副部长陈思源接受《星岛》访问时表示，犯罪案件减少，说明中国政府高度重视人民生命财产安全，而危驾多是一个很复杂的问题，相信有关部门正进一步研究，未来要综合治理。

对于案件下跌，陈思源称，公安部在预防和打击上做到「两手抓、两手都要硬」，例如在人防、物防、技术防范方面，构建整体治安防控体系，令犯罪率逐年下降，而且破案率不断提升，老百姓的安全感、获得感不断增长。

至于去年有约23万人被起诉危险驾驶罪，是否因司机过于依赖自动驾驶所致，他形容这是一个很复杂的问题，可能涉及一些技术因素，又或一些主观、客观方面的问题，这需要有关各方综合治理、多措并举才能共同减少。

陈思源相信，中国未来仍会立于最安全国家之一，这个最高目标是没有问题的，「十五五」规划除了未来五年的现代化进程，亦要伴随着安全稳定，相信安全稳定工作和经济社会发展应该是同频共振、共同发展。

他非常有信心国家能长治久安、人民安居乐业，香港市民能够持续在安全稳定的情况下工作及生活，「一国两制」必定行稳致远。

记者郭咏欣 北京报道