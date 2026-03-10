Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

两会2026︱危驾列刑罪之首 公安部原副部长：要综合治理

即时中国
更新时间：09:33 2026-03-10 HKT
发布时间：09:33 2026-03-10 HKT

最高人民法院工作报告及最高人民检察院工作报告显示，去年整体犯罪案件宗数有所下跌，但有约23万人被起诉危险驾驶罪，属刑事犯罪之首。全国政协委员、公安部原副部长陈思源接受《星岛》访问时表示，犯罪案件减少，说明中国政府高度重视人民生命财产安全，而危驾多是一个很复杂的问题，相信有关部门正进一步研究，未来要综合治理。

对于案件下跌，陈思源称，公安部在预防和打击上做到「两手抓、两手都要硬」，例如在人防、物防、技术防范方面，构建整体治安防控体系，令犯罪率逐年下降，而且破案率不断提升，老百姓的安全感、获得感不断增长。

至于去年有约23万人被起诉危险驾驶罪，是否因司机过于依赖自动驾驶所致，他形容这是一个很复杂的问题，可能涉及一些技术因素，又或一些主观、客观方面的问题，这需要有关各方综合治理、多措并举才能共同减少。

陈思源相信，中国未来仍会立于最安全国家之一，这个最高目标是没有问题的，「十五五」规划除了未来五年的现代化进程，亦要伴随着安全稳定，相信安全稳定工作和经济社会发展应该是同频共振、共同发展。

他非常有信心国家能长治久安、人民安居乐业，香港市民能够持续在安全稳定的情况下工作及生活，「一国两制」必定行稳致远。

记者郭咏欣 北京报道

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

最Hit
汇丰180万客户仍持「红簿仔」 推现金奖鼓励过渡数码化 送999.9足金存折纪念品
汇丰180万客户仍持「红簿仔」 推现金奖鼓励过渡数码化 送999.9足金存折纪念品
商业创科
19小时前
冯盈盈医生旧爱开专科诊所劲威水 另一港姐冠军惊喜到贺 钟文浩索妻颜值时刻在线
冯盈盈医生旧爱开专科诊所劲威水 另一港姐冠军惊喜到贺 钟文浩索妻颜值时刻在线
影视圈
23小时前
港人求平价内地电话卡 网民献计「$8养号」掀激辩：返深圳开卡定一卡两号好？｜Juicy叮
港人求平价内地电话卡 网民献计「$8养号」掀激辩：返深圳开卡定一卡两号好？｜Juicy叮
时事热话
20小时前
前TVB男星移民3年现婚姻危机？目击老婆与加国嫩男对话 当场正面「对质」
前TVB男星移民3年现婚姻危机？目击老婆与加国嫩男对话 当场正面「对质」
影视圈
2026-03-09 09:00 HKT
东张西望｜兽父认性侵14岁亲儿  网上发儿下体照引女「三人行」  梁敏巧闹市狂奔追淫狼
东张西望｜兽父认性侵14岁亲儿  网上发儿下体照引女「三人行」  梁敏巧闹市狂奔追淫狼
影视圈
10小时前
青衣屋邨酒楼黯然结业！街坊：最后一晚都系得3、4枱客 区议员透露舖位去向...
青衣屋邨酒楼黯然结业！街坊：最后一晚都系得3、4枱客 区议员透露舖位去向...
饮食
18小时前
4400万六合彩头奖得主卖楼 沽东涌映湾园三房 9年前Full Pay入市
楼市动向
15小时前
港铁职员突击轻铁车厢查票 全车乘客逃票被断正！？网民：最劲见过一家6口...
港铁职员突击轻铁车厢查票 全车乘客逃票被断正！？网民：最劲见过一家6口...
生活百科
21小时前
伊朗局势｜特朗普指美国对伊朗的军事行动「几乎已完成」 希腊油轮载百万桶成功穿越霍尔木兹｜持续更新
01:02
伊朗局势｜特朗普指美国对伊朗的军事行动「几乎已完成」 希腊油轮载百万桶成功穿越霍尔木兹｜持续更新
即时国际
3小时前
绯闻旧爱钟培生将成人夫 袁嘉敏尽骚「核弹级上围」迫爆比坚尼 细码裤仔仅仅遮住神秘地带
绯闻旧爱钟培生将成人夫 袁嘉敏尽骚「核弹级上围」迫爆比坚尼 细码裤仔仅仅遮住神秘地带
影视圈
15小时前