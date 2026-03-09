油价狂飙︱大陆「零」时将调整油价 打爆50L油缸或贵约¥20

美国、以色列攻击伊朗，令全球原油供应大乱，9日纽约商品交易所4月交货的轻质原油期货价格一度逼近每桶120美元，涨幅超过30%。内地新一轮油价调整将在10日零时公布，预料会迎来年内最大涨幅。

据红星新闻报道，国家发改委将在24时，公布油价调整幅度。受伊朗局势影响，国际原油期货价格在本周创下1983年和1991年，有记录以来的最大周涨幅，令这次的油价调整关注度明显提升。



相关新闻：伊朗局势｜纽约期油一度升穿110美元 飙逾20% 特朗普称油价急升是「小代价」

据卓创资讯资料，截至3月5日收盘，国内第9个工作日参考原油变化率为11.35%，预计汽、柴油上调500元/吨，远超出50元/吨的上调红线。

按目前幅度计算，折合升价后，92#汽油、95#汽油、0#柴油将分别上调0.39元/升、0.41元/升、0.42元/升。

车主想要加满一箱50L的92#汽油，预计将增加19.5元；加满50L的95#汽油将增加20.5元，出行成本明显增加。



对于油价调整，不少网民留言，「应该发挥制度优势，抑制价格上涨」、「国际油价上涨我也涨，国际油价跌与我无关」、「还是电车好」、「使劲涨吧。反正我是电车」、「电车的魅力来咯」。