两会2026︱最高检报告：追诉发案超过20年命案凶手380人

最高人民检察院检察长应勇向大会作最高人民检察院工作报告。



应勇指出，2025年检察机关严惩严重暴力犯罪，起诉故意杀人、抢劫、绑架等犯罪5.4万人。一体推进扫黑除恶与「打伞破网」，起诉涉黑恶犯罪9870人、「保护伞」65人。严惩拐卖人口、涉枪涉爆、制毒贩毒等犯罪，起诉3.99万人。

最高人民检察院依法核准追诉发案超过二十年的命案凶手380人，让罪犯难逃法网。持续落实办理醉驾刑事案件意见，受理审查起诉危险驾驶犯罪25.5万人，起诉23.04万人，同比分别下降21.5%和16.5%，全国涉酒驾醉驾交通事故死亡人数同比下降13.8%，醉驾治理成效不断巩固。

不捕不诉正当防卫339人

2025年，对审查认定属正当防卫的，最高检依法不捕不诉339人。王某与深夜潜入家中的行窃者搏斗致其死亡，陈某反抗不法侵害时致施暴者受伤，广西、浙江检察机关均认定属正当防卫，持续彰显法不能向不法让步。

此外，检察机关从严惩治群众身边腐败，起诉乡村振兴、养老服务、殡葬等领域职务犯罪7609人。依法惩治利用职权实施的预期收益、约定代持、虚增交易环节等新型腐败和隐性腐败，起诉832人。坚持受贿行贿一起查，起诉行贿犯罪3292人。



检察机关去年起诉破坏生态环境资源犯罪3.3万人，办理公益诉讼4.7万件，追偿生态环境损害赔偿金10.3亿元。部署开展鸟类野生动物保护专项监督，最高检挂牌督办13件重大案件。开展服务绿色低碳发展专项监督，办理公益诉讼1.3万件，促进经济社会发展全面绿色转型。

支持农民工追索欠薪13.5亿

应勇续称，检察机关保障劳动者权益，积极参与治理欠薪工作，起诉拒不支付劳动报酬犯罪1190人，支持农民工提起讨薪诉讼2.8万件，追索欠薪13.5亿元。开展新就业形态劳动者权益保障监督活动，办理公益诉讼690件。上海检察机关针对某些快递物流平台「延误就罚款」「投诉即扣费」等问题，督促有关部门依法履职，推动优化算法规则，保障从业人员合法权益。

对侵害未成年人犯罪零容忍，检察机关起诉7.3万人。对涉罪未成年人依法惩治、教育、感化、挽救，起诉5.6万人。最高检依法核准追诉低龄未成年人严重暴力犯罪24人。协同加强专门学校建设，推进建立未成年人罪错行为分级干预矫治体系，持续推动强制报告、入职查询等制度落实，促进增强「六大保护」合力。检察机关起诉侵害未成年人犯罪和受理审查起诉未成年人犯罪同比分别下降2.2%和9.8%，为近五年首次「双下降」。



应勇表示，依法惩治「台独」顽固分子分裂国家、煽动分裂国家犯罪，维护国家主权、统一和领土完整。