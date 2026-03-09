Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

宇树科技︱创始人王兴兴¥67亿身家 玩交友APP列择偶条件

即时中国
更新时间：10:32 2026-03-09 HKT
发布时间：10:32 2026-03-09 HKT

宇树科技创始人王兴兴，以研发机械人扬名国际，去年更以人民币67亿身家挤身《2025新财富500创富榜》。近日有网民扒出，王兴兴在交友平台「青藤之恋」的资料，发现这名科技新贵的择偶条件原来系……。

相关新闻：德国总理访华︱默茨杭州参观宇树科技 故宫留言：愿今年成为德中合作与发展之年

自称「科技至上主义者」

据快科技报道，近日有网民从相亲平台「青藤之恋」，找到已通过实名及学历双认证的王兴兴旧主页，显示他介绍自己是「 35岁，上海大学硕士、年薪超百万、身高172cm」，形容自己是「科技至上主义者」，主页又描述王兴兴的创业经历。

相关新闻：宇树科技｜国产机械人新功夫腾空踢碎西瓜 1.8米身高「逼退」老板王兴兴

至于王兴兴的相亲对象条件，则包括「具备基本科技素养、三观端正、不抽烟喝酒、为人真诚善良」。

「青藤之恋」客服向媒体确认，上述账号确实经过认证，但因平台未开放定向搜寻功能，客服无法通过后台确认是否为本人操作或是否已注销。

许多网民留言指，「择偶标准好实在！」、「哈哈机器女友就行」、「原来大佬也需要相亲」、「大佬工作太忙了」、「这择偶标准也太硬核了吧」。

 

