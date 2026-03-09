两会2026︱人大第二次全体会议 赵乐际报告全国人大常委会工作

今日上午9时，十四届全国人大四次会议举行第二次全体会议，听取全国人民代表大会常务委员会工作报告、最高人民法院工作报告、最高人民检察院工作报告，审议全国人民代表大会常务委员会关于法律清理工作情况和有关法律和决定处理意见的报告。



受全国人大常委会委托，赵乐际委员长向大会报告全国人大常委会工作。 ​​​​



赵乐际表示，全国人大常委会工作报告显示，一年来，全国人大常委会依法履行备案审查职责，做到有件必备、有备必审、有错必纠。对报送备案的2218件行政法规、监察法规、地方性法规、自治条例和单行条例、司法解释、特别行政区本地法律进行审查，对公民、组织提出的6705件审查建议逐一研究并依法反馈，组织对影响民营经济发展、不平等对待企业等规范性文件开展集中清理。

全国人大常委会工作报告显示，一年来，全国人大常委会共审议法律、法律解释、决定草案40件，通过其中24件，包括制定法律6件，修改法律14件，作出法律解释1件、有关法律问题和重大问题的决定3件。决定批准条约、重要协定9项。 ​​​



全国人大常委会工作报告显示，全国人大常委会坚持正确监督、有效监督、依法监督，完善监督法实施机制，加强对宪法法律实施和“一府一委两院”工作的监督，确保国家机关依法行使权力、履行职责，确保人民群众民主权利、合法权益得到维护和实现。一年来，共听取审议22个监督工作的报告，检查5件法律实施情况，组织开展2次专题询问、11项专题调研，作出1项决议。 ​​​