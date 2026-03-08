Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

伊朗局势｜中东航线有序复运 滞留中国旅客历经波折终返程

更新时间：19:10 2026-03-08 HKT
发布时间：19:10 2026-03-08 HKT

美以攻击伊朗引发还击，波及中东飞航安全。在局势稍缓下，中国外交部今天表示，今明两天紧急安排7个航班从杜拜、利雅得及吉达起飞，载运滞留中东的中国旅客返国；而阿联酋航空7日也宣布，今天起恢复杜拜飞往中国5个城市的航班，但班次有所缩减。此外，东航已部分恢复近期上海浦东⇋杜拜、西安⇋杜拜、昆明⇋杜拜、上海浦东⇋利雅得等航班运行。

机场传巨响 登机后突被要求离开

中东局势紧张，阿联酋杜拜国际机场周四（7日）疑遭伊朗导弹及无人机袭击，一度需要关闭。一名因公务滞留当地的中国公民，在经历一波三折的归国旅程中，直击机场混乱情况，更在成功登机后被机长要求下机，归心似箭却遇上重重阻滞。

自2月28日起已滞留杜拜的王先生，原定乘搭周四上午的直航航班返回上海。正当他满心欢喜，以为终于能结束行程之际，机场附近却突然传来一声巨响。他忆述：「感觉离机场很近，但没听到玻璃或楼宇碎裂的声音，震感很强烈。」

未几，机场便进行了短暂疏散。虽然经历一轮折腾，王先生最终仍顺利登机。他刚向内媒记者报平安，并感叹「终于要结束了」，未料机舱内随即响起机长广播，以「机场关闭」为由，要求全机乘客下机，等候进一步通知。王先生的归家希望，瞬间化为泡影。

警报再响 苦候五小时终起飞

在等候期间，王先生的手机再次收到导弹袭来的警报。他无奈地表示，这次回国之旅「真是一波好多折」。幸运的是，在苦候多时后，机场宣布重开，他终能再次登机。航班最终延误约5小时后成功起飞，预计凌晨抵达上海。

劫后余生的王先生感慨万千，表示回国后要「好好珍惜生活」，并称日后外游前会更加关注地缘政治风险。他亦建议其他仍在杜拜的旅客，若有航班安排，应尽早提前至少3小时抵达机场等候。随著飞机逐渐接近中国领空，他才真正松一口气：「一切终于要结束了！回家真好！」

据新华社报道，阿联酋国防部周四证实，其防空系统当天成功拦截来自伊朗方向的导弹及无人机，少量碎片坠落，并未造成人员伤亡。

杜拜国际机场亦于社交媒体上宣布，当天已局部恢复营运。阿联酋航空早前曾宣布暂停所有往返杜拜的航班，其后亦宣布将恢复航班运行。
 

