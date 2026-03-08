Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

黄金耳机盒｜谋转型奢侈品牌？周大福推逾78万天价配饰

即时中国
更新时间：16:00 2026-03-08 HKT
发布时间：16:00 2026-03-08 HKT

内地金饰龙头的港企周大福近日推出全新中式风格配饰系列，其中限量仅一件、售价高达78.88万元（人民币，下同）的足金耳机盒，甫推出即被抢购，引发市场及网络热烈讨论。此举被外界视为品牌在金价高企、传统业务受压下，锐意转型高端奢侈品路线的重大举措。

溢价被指过高

据周大福官方介绍，该款足金耳机盒属最新推出的「CTF Accessories」系列，主打「新中式珠宝生活美学」。耳机盒金的重量约350克，按其78.88万元的售价计算，每克金价超过2,253元。若与当日周大福金价约1,599元/克比较，每克溢价高达654元，总溢价接近23万元。据悉，由于工艺复杂，该产品订制需时约3个月。

在推出此天价产品前，同系列另一款售价2,080元的镶金发夹已引发争议。该发夹实际金重仅0.42克，折算后每克金价高达4,900元，不少网民直指其「金镶不锈钢」，溢价过高。

对于品牌连串高调动作，网民反应两极，有人欣赏其设计，亦有大量声音表示不解，并将其与奢侈品牌爱马仕（Hermès）相提并论。巧合的是，周大福近期确实任命了前爱马仕创意总监谢鼎鸿（David Tse）出任全球创意总监，市场普遍猜测，此系列正是其主导的首批产品，旨在推动品牌向奢侈品方向转型。

传统金舖高端化成转型出路？

事实上，周大福此番高调转型，正值传统金饰行业面临经营压力之际。随著国际金价持续上涨，传统金舖生意备受冲击。根据周大福历年年报，其门店总数在2024年达到7,407家的顶峰后，至2025年已收缩至6,501家，相当于平均每日关闭约2.5间分店。

与此同时，主打高端古法黄金的新兴品牌却迅速崛起。以「老铺黄金」为首的品牌，凭借其独特定位，近年在顶级商场大举扩张，吸引大批高净值客群。据胡润研究院报告，「老铺黄金」已连续四年登上高净值人群最青睐珠宝品牌榜，今年更紧随宝格丽（Bvlgari）、梵克雅宝（Van Cleef & Arpels）之后，被称为「高珠三强」。

面对市场变化，除周大福外，老凤祥、潮宏基等传统金饰品牌亦纷纷启动高端化转型。例如，老凤祥入股迈巴赫奢侈品亚太公司，切入奢侈品营运；潮宏基则推出高端子品牌，并深耕花丝镶嵌等非物质文化遗产工艺，从「卖黄金」转向「卖文化与设计」，寻求新的增长点。
 

