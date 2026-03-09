河北版《中年好声音》？︱42岁女医生变斜杠族 组Band又搞栋笃笑︱有片

医生都要做斜杠族？河北有女医生人妻，当了妈后才当歌手，42岁组建摇滚乐队，又投身栋笃笑（又称脱口秀）表演，继续在手术室、门诊照顾病人，又抽身站到舞台上面向人群，希望通过音乐治疗人心。

医学博士变狂野女歌手

河北石家庄的崔莉拥有一头极具辨识度的白发，43岁的她拥有医学博士学历，是一名任职于河北医科大学第二医院的眼科专科医生。

去年，崔莉脱下医生白袍后，即摇身一变，成为一队摇滚乐队的狂野女主唱，在舞台上头摇又尾摆，大唱节奏强劲的歌曲，完全与传统的医生形象背驰。

玩摇滚乐之余，已为人母的崔莉，在行医以外时间，又成为脱口秀的演员，以幽默口才送欢乐给观众。

据纵览新闻报道，崔莉身兼充满反差的多重角色，对她而言却是正常不过，「女性身份本就不应该被单一角色定义」、「做想做的事，什么时候都不晚」。

她强调，白天应诊时，自己是严谨专业的眼科医生，下班后，便是全心投入的摇滚歌手，不同角色并无矛盾。

崔莉又透露，许多歌曲的题材，也是来自医院的真实见闻，例如手术室故事、医患间的温情，将它们一一化为歌词，以摇滚旋律，传递「用音乐治愈他人」的理念。

网民形容，「我发现医生的副业比主业还杠」、「酷酷滴飒飒滴，好喜欢你」、「老师你发型太帅啦」、「众多身份太酷了」、「就应该这样，多面，多才多艺，这才是人生」、「反差好大啊」。