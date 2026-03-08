Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

冲绳奇遇︱中国人「无钱」搭巴士 好心小女孩窝心塞1000日圆

即时中国
更新时间：14:50 2026-03-08 HKT
发布时间：14:50 2026-03-08 HKT

近日，小红书博主「鱼鱼」在网上分享一件自己在日本冲绳的暖心事件。

「鱼鱼」表示，自己当日在冲绳时，在巴士站等车，然后一名外表似初中生或小学生的女孩同样等车。对方走近问「鱼鱼」在等哪一班车，由于自己不懂日语，所以用英语回应和给手机对方看。女孩就表示，她也是等同一班车。

「鱼鱼」表示，上车时并不知道付费的程序，正当要投钱时，司机却不让她投，「鱼鱼」还以为不接受现金，打算拿出信用卡之际，女孩说了「after」，她才知道下车再投币。

「鱼鱼」在小红书分享自己在冲绳搭巴士的奇遇。小红书@鱼鱼
「鱼鱼」在小红书分享自己在冲绳搭巴士的奇遇。小红书@鱼鱼
小女孩下车前将纸条和1000日圆纸币塞给「鱼鱼」。小红书@鱼鱼
小女孩下车前将纸条和1000日圆纸币塞给「鱼鱼」。小红书@鱼鱼

「鱼鱼」估计女孩或以为她钱不够，上车后坐在其前面写东西，等女孩下车时，对方突然走近，然后塞给我一个纸条和1000日圆的纸币。「鱼鱼」当时即打算将钱还予对方，但是她拒绝接受就直接下车离开。

「鱼鱼」细看纸条写道：「You can use this 1000 yen note for the bus.Thank you for coming to Okinawa.Have a nice day.」下款写有名字：「Sasara」。
「鱼鱼」指，看过纸条后感动得眼泪都要掉下来，她明言会一直珍藏该张纸币，永远不会花掉它。
 

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

最Hit
豪掷2000元买「实发」张六合彩电脑飞 结果中双位数字彩金 网民看透世事动情苦劝｜Juicy叮
豪掷2000元买「实发」张六合彩电脑飞 结果中双位数字彩金 网民看透世事动情苦劝｜Juicy叮
时事热话
4小时前
前TVB男星叹香港月入5万难养家 娶嫩妻北上定居呻港人身份麻烦 安排妻儿拎香港ID言行矛盾
前TVB男星叹香港月入5万难养家 娶嫩妻北上定居呻港人身份麻烦 安排妻儿拎香港ID言行矛盾
影视圈
6小时前
扣税尾班车！ 打工仔3月底前做一步 即悭最多1万蚊税 积金易申请要预早
扣税尾班车！ 打工仔3月底前做一步 即悭最多1万蚊税 积金易申请要预早
投资理财
9小时前
TVB男星徐荣肝脏出事属「严重」程度 老婆曾提点面色差：我又唔肥又有运动都中？
00:53
TVB男星徐荣肝脏出事属「严重」程度 老婆曾提点面色差：我又唔肥又有运动都中？
影视圈
22小时前
佐敦街头婆婆求助揿密码 港女机警识破街头骗局 网民惊呼：差啲中招｜Juicy叮
佐敦街头婆婆求助揿密码 港女机警识破街头骗局 网民惊呼：差啲中招｜Juicy叮
时事热话
2小时前
奇案解密︱伦敦中国女硕士生疑遭传染性病 「姊弟恋」美男友杀人反称对方洁癖
奇案解密︱伦敦中国女硕士生疑遭传染性病 「姊弟恋」美男友杀人反称对方洁癖
奇闻趣事
7小时前
5大长者运动健身优惠！康文署免费兴趣班/伸展瑜伽/24小时Gym Room
5大长者运动健身优惠！康文署免费兴趣班/伸展瑜伽/24小时Gym Room
生活百科
2026-03-07 10:00 HKT
元朗斩妻堕楼│男事主为餐厅东主 疑工作压力突失常挥刀伤妻
01:29
元朗斩妻堕楼│男事主为餐厅东主 疑工作压力突失常挥刀伤妻
突发
22小时前
前「TVB咪神」陈婉衡五星级酒店婚宴曝光 一身金器「挂满流星锤」龙凤鈪变「黄金新娘」
前「TVB咪神」陈婉衡五星级酒店婚宴曝光 一身金器「挂满流星锤」龙凤鈪变「黄金新娘」
影视圈
3小时前
六合彩｜连续四期无人中 头奖一注独中有机会赢3600万
$3600万六合彩｜头奖1.5注中 即刻入嚟对冧巴！
社会
17小时前