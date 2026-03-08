冲绳奇遇︱中国人「无钱」搭巴士 好心小女孩窝心塞1000日圆

近日，小红书博主「鱼鱼」在网上分享一件自己在日本冲绳的暖心事件。

「鱼鱼」表示，自己当日在冲绳时，在巴士站等车，然后一名外表似初中生或小学生的女孩同样等车。对方走近问「鱼鱼」在等哪一班车，由于自己不懂日语，所以用英语回应和给手机对方看。女孩就表示，她也是等同一班车。

「鱼鱼」表示，上车时并不知道付费的程序，正当要投钱时，司机却不让她投，「鱼鱼」还以为不接受现金，打算拿出信用卡之际，女孩说了「after」，她才知道下车再投币。

「鱼鱼」在小红书分享自己在冲绳搭巴士的奇遇。小红书@鱼鱼

小女孩下车前将纸条和1000日圆纸币塞给「鱼鱼」。小红书@鱼鱼

「鱼鱼」估计女孩或以为她钱不够，上车后坐在其前面写东西，等女孩下车时，对方突然走近，然后塞给我一个纸条和1000日圆的纸币。「鱼鱼」当时即打算将钱还予对方，但是她拒绝接受就直接下车离开。



「鱼鱼」细看纸条写道：「You can use this 1000 yen note for the bus.Thank you for coming to Okinawa.Have a nice day.」下款写有名字：「Sasara」。

「鱼鱼」指，看过纸条后感动得眼泪都要掉下来，她明言会一直珍藏该张纸币，永远不会花掉它。

