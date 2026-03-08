两会2026︱王毅：中美高层交往议程已摆在桌面 应排除不必要干扰

外长王毅8日出席两会外交主题记者会，美国CNN问到美国总统特朗普计划访美及伊朗局势对此访的影响等，王毅说，高层交往的议程已经摆在我们的桌面上。现在需要做的是，双方为此做出周密的准备，营造适宜的环境，管控存在的分歧，排除不必要的干扰。

相关新闻：两会2026︱王毅谈伊朗局势 「拳头硬不等于道理硬」

他表示，中美关系牵动各方、影响全球，两国不打交道只会导致误解误判，走向冲突对抗更将殃及世界。中美都是大国，都改变不了彼此，但是我们可以改变相处方式。那就是秉持相互尊重的态度，守住和平共处的底线，争取合作共赢的前景，这才符合两国人民的利益，也符合国际社会的期待。



「让我们感到欣慰的是，两国元首身体力行，在最高层次上保持了良好交往，为中美关系的改善和发展提供了重要战略保障，也推动中美关系经历跌宕起伏实现了总体稳定。」



王毅说，今年确实是中美关系的「大年」，高层交往的议程已经摆在我们的桌面上。现在需要做的是，双方为此做出周密的准备，营造适宜的环境，管控存在的分歧，排除不必要的干扰。



他强调，中方的态度始终是积极的，也是开放的，关键是美方也要相向而行。「我相信，只要双方以诚相待，以信相交，我们就能不断拉长合作的清单，持续缩短问题的清单，就能在两国元首战略引领下，取得让两国人民都满意的成果，达成国际社会都欢迎的共识，让2026年成为中美关系走向健康、稳定、可持续发展的一个标志性年份。」