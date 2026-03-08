Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

两会2026︱王毅：中美高层交往议程已摆在桌面 应排除不必要干扰

即时中国
更新时间：10:45 2026-03-08 HKT
发布时间：10:45 2026-03-08 HKT

外长王毅8日出席两会外交主题记者会，美国CNN问到美国总统特朗普计划访美及伊朗局势对此访的影响等，王毅说，高层交往的议程已经摆在我们的桌面上。现在需要做的是，双方为此做出周密的准备，营造适宜的环境，管控存在的分歧，排除不必要的干扰。

相关新闻：两会2026︱王毅谈伊朗局势 「拳头硬不等于道理硬」

他表示，中美关系牵动各方、影响全球，两国不打交道只会导致误解误判，走向冲突对抗更将殃及世界。中美都是大国，都改变不了彼此，但是我们可以改变相处方式。那就是秉持相互尊重的态度，守住和平共处的底线，争取合作共赢的前景，这才符合两国人民的利益，也符合国际社会的期待。

「让我们感到欣慰的是，两国元首身体力行，在最高层次上保持了良好交往，为中美关系的改善和发展提供了重要战略保障，也推动中美关系经历跌宕起伏实现了总体稳定。」

王毅说，今年确实是中美关系的「大年」，高层交往的议程已经摆在我们的桌面上。现在需要做的是，双方为此做出周密的准备，营造适宜的环境，管控存在的分歧，排除不必要的干扰。

他强调，中方的态度始终是积极的，也是开放的，关键是美方也要相向而行。「我相信，只要双方以诚相待，以信相交，我们就能不断拉长合作的清单，持续缩短问题的清单，就能在两国元首战略引领下，取得让两国人民都满意的成果，达成国际社会都欢迎的共识，让2026年成为中美关系走向健康、稳定、可持续发展的一个标志性年份。」

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

最Hit
扣税尾班车！ 打工仔3月底前做一步 即悭最多1万蚊税 积金易申请要预早
扣税尾班车！ 打工仔3月底前做一步 即悭最多1万蚊税 积金易申请要预早
投资理财
6小时前
TVB男星徐荣肝脏出事属「严重」程度 老婆曾提点面色差：我又唔肥又有运动都中？
TVB男星徐荣肝脏出事属「严重」程度 老婆曾提点面色差：我又唔肥又有运动都中？
影视圈
19小时前
TVB笋盘小生认爱！高调公开女友靓相获圈中好友祝福 近年屡演大热剧受力捧
TVB笋盘小生认爱！高调公开女友靓相获圈中好友祝福 近年屡演大热剧受力捧
影视圈
23小时前
元朗斩妻堕楼│男事主为餐厅东主 疑工作压力突失常挥刀伤妻
01:29
元朗斩妻堕楼│男事主为餐厅东主 疑工作压力突失常挥刀伤妻
突发
19小时前
奇案解密︱伦敦中国女硕士生疑遭传染性病 「姊弟恋」美男友杀人反称对方洁癖
奇案解密︱伦敦中国女硕士生疑遭传染性病 「姊弟恋」美男友杀人反称对方洁癖
奇闻趣事
4小时前
61岁前TVB艺人自揭娶细21岁内地妻「冇楼冇礼金」 力赞内地生活优质 但儿子香港出世
前TVB男星呻香港月入5万难养家 娶嫩妻北上定居呻港人身份麻烦 安排妻儿拎香港ID言行矛盾
影视圈
3小时前
六合彩｜连续四期无人中 头奖一注独中有机会赢3600万
$3600万六合彩｜头奖1.5注中 即刻入嚟对冧巴！
社会
14小时前
特朗普：除非伊朗无条件投降，否则不会达成任何协议。
01:55
伊朗局势｜伊朗拒绝无条件投降 特朗普：伊朗今将遭猛烈重击｜持续更新
即时国际
15小时前
点心放题2026｜23大连锁酒楼/酒店/中菜厅优惠！$88起任点任食虾饺/烧卖/片皮鸭 入座送鲍鱼/乳鸽
点心放题2026｜23大连锁酒楼/酒店/中菜厅优惠！$88起任点任食虾饺/烧卖/片皮鸭 入座送鲍鱼/乳鸽
饮食
23小时前
「M巾党」港铁筲箕湾站出没 怪汉扯袋图拉走好心女学生 网民爆恶行：呃入女厕后续更狂｜Juicy叮
「M巾党」港铁筲箕湾站出没 怪汉扯袋图拉走好心女学生 网民爆恶行：呃入女厕后续更狂｜Juicy叮
时事热话
2026-03-07 11:58 HKT