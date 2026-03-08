习特会「前瞻」︱ 传华购500波音客机 彭博：十年来最大定单几近敲定

彭博社前日援引知情人士消息报道指，美国航空巨头波音与中方接近敲定近10年来首个重大飞机定单，涉及约500架波音737 MAX客机，相关定单预计将在美国总统特朗普访华期间公布，但谈判仍有可能陷入僵局。相关消息传出后，波音股价应声上扬。外电称特朗普将于3月31日至4月2日访华，与中国国家主席习近平会晤。

▍中国组 ▍

知情者提醒存变数

彭博社报道称，若涉500架飞机的定单最终敲定，将为波音与中国航空公司持续多年的谈判画上句号，也将结束中国这一全球第二大航空市场，长时间未下大额波音定单的局面。双方同时还在洽谈另一笔宽体客机定单，规模约为100架波音787梦想客机及波音777X。不过这笔交易预计将不会成为习特会的一部分，更可能在稍后宣布。

但知情人士也提醒，在当前复杂的地缘政治环境下，波音获得大规模定单仍存在变数。由于美国与伊朗之间的战事持续，特朗普的访华行程也存在被推迟的可能。知情人士补充说，谈判仍有可能陷入僵局，最终未能达成协议。实际上去年和2023年，双方也曾接近达成类似协定，但最终未能落地。目前双方也在磋商定单的宣布方式，美方希望获得具有约束力的正式定单承诺，而不仅仅是个吸引眼球的金额数字。

路透社上月20日引述白宫官员称，特朗普将于3月31日至4月2日访华，与中国国家主席习近平会晤。在两人此次可能达成的贸易协定中，波音飞机预计将成为重要内容。此前，特朗普也曾将波音定单作为与其他国家达成贸易协定的筹码。

波音股价应声上扬

相关消息传出后，波音股价应声上扬，前日收盘上涨4.08%，至每股231.11美元。截至上月底，波音仍有来自中国的134架未交付定单。此外，公司还有875架来自「未具名客户」的定单，这个类别有时被用来涵盖尚未公开的中国客户交易。

彭博社援引知情人士消息报道指，该接近敲定的定单涉及约500架波音737 MAX客机，消息预计将在美国总统特朗普访华期间公布。