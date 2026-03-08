多城「三八」 取消女神节用回「妇女节」

今年「三八」国际妇女节，内地多城的宣传标语主动摒弃了过去几年常用的「女神节」、「女王节」话术，重新用回「妇女节」。此前有声音批评称，「女神节」一词被消费主义包装，消解了妇女节原有意义。

「女神节」一词失原意义

「祝女性喜悦没有尽头」。3月5日，陕西游客肖女士在湖南长沙旅游时，拍下街头的一则妇女节宣传文案，分享在社交平台。「没想到帖子爆了」，肖女士告诉内地媒体《潇湘晨报》，这几年越来越多宣传语呼吁取消女神节，回归原有的妇女节称呼，「第一感受是这样宣传很正确，第二感受是长沙太好了，满满的思想先锋。」

《星岛》记者搜索发现，今年全国多个城市的妇女节文案在社交平台引发热议。比如深圳城市海报贴出「三八妇女节快乐，祝深圳女性挣大钱」；苏州户外大屏标语使用「安保主管李娟，维护秩序，快速响应」，直接致敬身边的女性劳动者等。

过去几年间，伴随电商平台的繁荣发展，大量商家和传媒用「女神节」「女王节」等称呼取代原本的「妇女节」。有网友直言，这种消费主义包装出的营销话术，将纪念女性争取平等与劳动权益的庄重节日，矮化成了颜值吹捧与消费狂欢，「回归妇女节，就是回归尊重与初心」。