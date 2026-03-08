Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

两会2026︱自贸港封关开局迎考 海南罕见求政策资金支持

即时中国
更新时间：09:30 2026-03-08 HKT
发布时间：09:30 2026-03-08 HKT

今年是海南自贸港封关运作首年，受到海内外高度关注。昨日上午海南省代表团组开放，吸引140多名中外记者到场。团组特别设置早茶区，并向记者赠送笔记本、冰箱贴等纪念品。活动中，海南省长刘小明罕见向国家发改委集中提出多项诉求，包括支持外商投资发展和重大基础设施建设等。海南省财政厅长蔡强也呼吁，为自贸港税改制订时间表与路线图。凸显海南自贸港封关运作初期对政策与资金的逼切需求。有行家坦言，「自贸港建设面临的财政压力似乎很大。」

海南自贸港封关运作首年，受到海内外高度关注。中国青年报
刘小明在介绍自贸港多项免税及「零关税」政策实施成效的同时，也提出恳请发改委进一步支持自贸港外商投资发展，包括研究编制出台内外资准入协同政策措施，让外资企业在已开放领域准入准营，全面落实国民待遇；修订外商投资准入负面清单，进一步放宽外商投资准入。同时支持向境外投资者发行地方政府债券。

重大基础设施和产业项目建设方面，他恳请支持加快推进三亚新机场前期工作，将三亚新机场纳入国家「十五五」新开工项目，推动湛海高铁项目尽早开工；同时支持海上风电建设。

海南省财政厅长蔡强亦直言，海南自贸港通关后起步阶段最为困难，希望发改委在重大项目布局投资主动加大对海南的安排。他透露，2025年国家预算内投资在海南的规模比2023年和2024年下降。

至于自贸港税收制度，他称已随封关运作初步成型，但这仅是起点，建议财政部尽快研究并择机公布下一步深化自贸港税收制度改革的时间表和路线图。

封关运作后，政策红利释放成为市场关注焦点。蔡强介绍，最显著变化在于「零关税」商品税目比例将从21%升至74%，企业税收成本大减。同时免税经济带来消费猛增，春节假期游客总花费相较去年大增30.7%。 

驻京记者 杨浚源

