Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

八爪鱼车内「越狱」 失踪三日变腐尸传恶臭｜有片

即时中国
更新时间：16:30 2026-03-07 HKT
发布时间：16:30 2026-03-07 HKT

山东省聊城市一名女子日前发布影片称街市买回来的八爪鱼，竟在返家途中从胶袋中「越狱」，钻进了车内，一番折腾找了3天都没找到。无奈之下，只能把车开进汽车维修厂求助。顺著爬行痕迹，最终在中央扶手杂物箱的位置找到。维修人员拆开后，将八爪鱼拉出，一股浓烈鱼腥味瞬间涌出，师傅差点当场呕吐。

被㓥入胶袋仍活著 煞车逃脱

据悉，该名女司机于本月2日前往街市，购买了两只八爪鱼。当时店家虽已协助处理，将其开膛破肚，但未有将胶袋封口。女司机将八爪鱼放置于前排乘客座位，未料在一次紧急煞车时，其中一只生命力顽强的八爪鱼抓住机会，成功逃出胶袋，并迅速钻入座椅缝隙中失去踪影。

遍寻不获 车厢传恶臭 

事后，女司机连续三日尝试在车内各处，包括座椅、冷气系统甚至车尾厢内寻找，均一无所获。与此同时，车厢内却开始弥漫一股鱼腥味，并在数日内演变成令人难以忍受的强烈腐臭。

束手无策之下，她唯有将座驾驶至维修中心求援。维修人员根据八爪鱼爬行时遗下的白色黏液痕迹判断，推断其应藏身于中央扶手箱的结构之内。当技师拆开扶手箱，一股浓烈至极的腐臭味瞬间涌出，令在场的维修技师亦忍不住后退干呕。最终，技师从一处孔洞中，将已经变得干瘪发臭的八爪鱼尸体夹出，才结束了这场离奇的「八爪鱼失踪」事件。
 

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

最Hit
元朗男子斩妻后纵火焚宅堕楼 昏迷送院
01:18
元朗男子斩妻后纵火焚宅堕楼 昏迷送院
突发
7小时前
特朗普：除非伊朗无条件投降，否则不会达成任何协议。
01:39
伊朗局势｜杜拜国际机场局部恢复运作 伊朗总统道歉并称暂停施袭邻国｜持续更新
即时国际
25分钟前
「镇台之宝」罕谈患重度抑郁症 曾日服十粒安眠药 崩溃向妻求救：拖住老婆一齐走都几幸福
「镇台之宝」罕谈患重度抑郁症 曾日服十粒安眠药 崩溃向妻求救：拖住老婆一齐走都几幸福
影视圈
8小时前
《九龙城寨》续集弃用木村拓哉 中日关系紧张波及香港影坛 吴彦祖加盟恶斗古天乐郭富城丨独家
02:02
《九龙城寨》续集弃用木村拓哉 中日关系紧张波及香港影坛 吴彦祖加盟恶斗古天乐郭富城丨独家
影视圈
21小时前
湾仔银杏馆结业！专聘长者就业社企 有歌手驻场 网民不舍求开新分店
湾仔银杏馆结业！专聘长者就业社企 有歌手驻场 网民不舍求开新分店
饮食
2026-03-06 12:26 HKT
TVB笋盘小生认爱！高调公开女友靓相获圈中好友祝福 近年屡演大热剧受力捧
TVB笋盘小生认爱！高调公开女友靓相获圈中好友祝福 近年屡演大热剧受力捧
影视圈
4小时前
陈自瑶牵手内地爆红KOL掀讨论 网民羡慕近距离互动接触：人妻好正
陈自瑶牵手内地爆红KOL掀讨论 网民羡慕近距离互动接触：人妻好正
影视圈
7小时前
马会行政总裁应家柏（右）代表马会于2024/25 年度公益金周年颁奖典礼上接受由公益金会长李林丽婵（左）颁赠的「公益慈善伙伴大奖」。
绕场一周｜公益慈善伙伴大奖
社会资讯
2026-03-05 11:15 HKT
路透社
伊朗局势｜或爆世界大战？军事专家：一征兆与一战相似
即时国际
10小时前
上水旧校改建简约公屋获港人大赞 列3大优点 楼底高/空气好：住到死都制！
上水旧校改建简约公屋获港人大赞 列3大优点 楼底高/空气好：住到死都制！
生活百科
2026-03-05 14:59 HKT