八爪鱼车内「越狱」 失踪三日变腐尸传恶臭｜有片

山东省聊城市一名女子日前发布影片称街市买回来的八爪鱼，竟在返家途中从胶袋中「越狱」，钻进了车内，一番折腾找了3天都没找到。无奈之下，只能把车开进汽车维修厂求助。顺著爬行痕迹，最终在中央扶手杂物箱的位置找到。维修人员拆开后，将八爪鱼拉出，一股浓烈鱼腥味瞬间涌出，师傅差点当场呕吐。

被㓥入胶袋仍活著 煞车逃脱

据悉，该名女司机于本月2日前往街市，购买了两只八爪鱼。当时店家虽已协助处理，将其开膛破肚，但未有将胶袋封口。女司机将八爪鱼放置于前排乘客座位，未料在一次紧急煞车时，其中一只生命力顽强的八爪鱼抓住机会，成功逃出胶袋，并迅速钻入座椅缝隙中失去踪影。

遍寻不获 车厢传恶臭

事后，女司机连续三日尝试在车内各处，包括座椅、冷气系统甚至车尾厢内寻找，均一无所获。与此同时，车厢内却开始弥漫一股鱼腥味，并在数日内演变成令人难以忍受的强烈腐臭。

束手无策之下，她唯有将座驾驶至维修中心求援。维修人员根据八爪鱼爬行时遗下的白色黏液痕迹判断，推断其应藏身于中央扶手箱的结构之内。当技师拆开扶手箱，一股浓烈至极的腐臭味瞬间涌出，令在场的维修技师亦忍不住后退干呕。最终，技师从一处孔洞中，将已经变得干瘪发臭的八爪鱼尸体夹出，才结束了这场离奇的「八爪鱼失踪」事件。

