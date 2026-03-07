Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

两会2026︱人社保部：正研措施发挥人工智能创造新岗位作用

即时中国
更新时间：11:59 2026-03-07 HKT
发布时间：11:59 2026-03-07 HKT

人力资源社会保障部部长王晓萍今日（7日）在十四届全国人大四次会议民生主题记者会上表示，人力资源社会保障部正在研究相关措施，积极发挥人工智能在创造新岗位和赋能传统岗位方面的作用，推动实现技术进步与民生改善相协调的包容性发展。

王晓萍又指，今年以来，有关部门组织开展春风行动暨就业援助季活动，已举办3.1万场招聘会，发布2200万个岗位。从春节后调研情况看，目前企业开工率、劳动者返岗率都达到九成以上。

人力资源社会保障部亦将密切关注发展新趋势新机遇，围绕新质生产力、消费新热点、民生服务保障等领域，持续加大新职业开发力度。同时，加快制定国家职业标准，完善人才评价体系，加强新职业培训，拓宽劳动者就业新空间。

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

最Hit
元朗男子斩妻后纵火焚宅堕楼 昏迷送院
01:01
元朗男子斩妻后纵火焚宅堕楼 昏迷送院
突发
2小时前
《九龙城寨》续集弃用木村拓哉 中日关系紧张波及香港影坛 吴彦祖加盟恶斗古天乐郭富城丨独家
《九龙城寨》续集弃用木村拓哉 中日关系紧张波及香港影坛 吴彦祖加盟恶斗古天乐郭富城丨独家
影视圈
16小时前
路透社
伊朗局势｜或爆世界大战？军事专家：一征兆与一战相似
即时国际
6小时前
「镇台之宝」罕谈患重度抑郁症暴瘦 日服十粒安眠药 崩溃向妻求救：拖住老婆一齐走都几幸福
「镇台之宝」罕谈患重度抑郁症暴瘦 日服十粒安眠药 崩溃向妻求救：拖住老婆一齐走都几幸福
影视圈
4小时前
中大仁医黄咏仪离世 生前捐奖学金回馈母校 黄母代女出席母校植树纪念
中大仁医黄咏仪离世 生前捐奖学金回馈母校 黄母代女出席母校植树纪念
医生教室
15小时前
上水旧校改建简约公屋获港人大赞 列3大优点 楼底高/空气好：住到死都制！
上水旧校改建简约公屋获港人大赞 列3大优点 楼底高/空气好：住到死都制！
生活百科
2026-03-05 14:59 HKT
东张西望｜内地男拒认骗婚反指戴绿帽  港女认屈前度做便宜老窦  急网上征婚：我冇做错
东张西望｜内地男拒认骗婚反指戴绿帽  港女认屈前度做便宜老窦  急网上征婚：我冇做错
影视圈
15小时前
马会行政总裁应家柏（右）代表马会于2024/25 年度公益金周年颁奖典礼上接受由公益金会长李林丽婵（左）颁赠的「公益慈善伙伴大奖」。
绕场一周｜公益慈善伙伴大奖
社会资讯
2026-03-05 11:15 HKT
前TVB移加主持容羡媛心血一夜清空 泪崩直播求救被老公嘲：返香港做《东张西望》啰
前TVB移加主持容羡媛心血一夜清空 泪崩直播求救被老公嘲：返香港做《东张西望》啰
影视圈
17小时前
湾仔银杏馆结业！专聘长者就业社企 有歌手驻场 网民不舍求开新分店
湾仔银杏馆结业！专聘长者就业社企 有歌手驻场 网民不舍求开新分店
饮食
2026-03-06 12:26 HKT