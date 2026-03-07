两会2026︱人社保部：正研措施发挥人工智能创造新岗位作用

人力资源社会保障部部长王晓萍今日（7日）在十四届全国人大四次会议民生主题记者会上表示，人力资源社会保障部正在研究相关措施，积极发挥人工智能在创造新岗位和赋能传统岗位方面的作用，推动实现技术进步与民生改善相协调的包容性发展。



王晓萍又指，今年以来，有关部门组织开展春风行动暨就业援助季活动，已举办3.1万场招聘会，发布2200万个岗位。从春节后调研情况看，目前企业开工率、劳动者返岗率都达到九成以上。



人力资源社会保障部亦将密切关注发展新趋势新机遇，围绕新质生产力、消费新热点、民生服务保障等领域，持续加大新职业开发力度。同时，加快制定国家职业标准，完善人才评价体系，加强新职业培训，拓宽劳动者就业新空间。