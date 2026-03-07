Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

西九龙站︱北上男子烟盒飘刺鼻怪 醒目关员揭内藏4大麻烟

即时中国
更新时间：09:20 2026-03-07 HKT
发布时间：09:20 2026-03-07 HKT

切勿尝试偷运毒品到内地。近日，一名旅客经过西九龙站海关，被内地关员揭发身上烟盒藏有4支大麻烟，毛重2.4克。 

国家海关总署微博「海关发布」通报，海关关员在对进境旅客进行监管时，发现1名进入海关监管区且未向海关申报的男性旅客眼神躲闪、步伐急促，海关关员遂对其进行拦截检查。

相关新闻：西九龙站｜海关「闻」出刺鼻气味 揭北上男双脚袜内藏大麻

北上男子过关时被揭发身藏大麻烟。海关发布
北上男子过关时被揭发身藏大麻烟。海关发布
北上男子过关时被揭发身藏大麻烟。海关发布
北上男子过关时被揭发身藏大麻烟。海关发布
北上男子过关时被揭发身藏大麻烟。海关发布
北上男子过关时被揭发身藏大麻烟。海关发布

 

北上男子过关时被揭发身藏大麻烟。海关发布
北上男子过关时被揭发身藏大麻烟。海关发布

检查过程中，海关关员发现当事人口袋里的烟盒较新疑似刚开封，比正常烟盒略难打开，且散发出明显刺鼻气味。经进一步查验，海关关员在其烟盒内查获疑似大麻烟4支，毛重共计2.4克。经现场检测，该烟呈四氢大麻酚（THC）阳性。

后经专业机构鉴定，在该批植物制品中检出四氢大麻酚（THC）成分。目前，该案件已移交海关缉私部门处理。

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

最Hit
《九龙城寨》续集弃用木村拓哉 中日关系紧张波及香港影坛 吴彦祖加盟恶斗古天乐郭富城丨独家
《九龙城寨》续集弃用木村拓哉 中日关系紧张波及香港影坛 吴彦祖加盟恶斗古天乐郭富城丨独家
影视圈
13小时前
中大仁医黄咏仪离世 生前捐奖学金回馈母校 黄母代女出席母校植树纪念
中大仁医黄咏仪离世 生前捐奖学金回馈母校 黄母代女出席母校植树纪念
医生教室
12小时前
路透社
伊朗局势｜恐爆世界大战？军事专家：一征兆与一战相似
即时国际
3小时前
前TVB移加主持容羡媛心血一夜清空 泪崩直播求救被老公嘲：返香港做《东张西望》啰
前TVB移加主持容羡媛心血一夜清空 泪崩直播求救被老公嘲：返香港做《东张西望》啰
影视圈
14小时前
东张西望｜内地男拒认骗婚反指戴绿帽  港女认屈前度做便宜老窦  急网上征婚：我冇做错
东张西望｜内地男拒认骗婚反指戴绿帽  港女认屈前度做便宜老窦  急网上征婚：我冇做错
影视圈
12小时前
上水旧校改建简约公屋获港人大赞 列3大优点 楼底高/空气好：住到死都制！
上水旧校改建简约公屋获港人大赞 列3大优点 楼底高/空气好：住到死都制！
生活百科
2026-03-05 14:59 HKT
37岁「豪放港姐」宣布再度怀孕  穿比坚尼骚22周孕肚画面火辣  手脚仍纤瘦得天独厚  
37岁「豪放港姐」宣布再度怀孕  穿比坚尼骚22周孕肚画面火辣  手脚仍纤瘦得天独厚  
影视圈
18小时前
马会行政总裁应家柏（右）代表马会于2024/25 年度公益金周年颁奖典礼上接受由公益金会长李林丽婵（左）颁赠的「公益慈善伙伴大奖」。
绕场一周｜公益慈善伙伴大奖
社会资讯
2026-03-05 11:15 HKT
5大最潮湿屋苑!? 电器店抽湿机销售数据揭秘 杏花邨、大埔富蝶邨上榜 第一位「断层式」领先 居民有同感：畀水浸住咁
5大最潮湿屋苑!? 电器店抽湿机销售数据揭秘 将军澳日出康城、大埔富蝶邨上榜 第一位「断层式」领先 居民有同感：畀水浸住咁
生活百科
2026-03-05 11:32 HKT
伊朗局势｜传哈梅内伊之子当选伊朗最高领袖 特朗普宣布断绝与西班牙贸易｜持续更新
01:39
伊朗局势｜特朗普：除非伊朗无条件投降 否则不会达成任何协议｜持续更新
即时国际
2小时前