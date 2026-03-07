Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

西九龙站︱北上男子烟盒飘刺鼻怪味 醒目关员揭内藏4大麻烟

即时中国
更新时间：09:20 2026-03-07 HKT
发布时间：09:20 2026-03-07 HKT

切勿尝试偷运毒品到内地。近日，一名旅客经过西九龙站海关，被内地关员揭发身上烟盒藏有4支大麻烟，毛重2.4克。 

国家海关总署微博「海关发布」通报，海关关员在对进境旅客进行监管时，发现1名进入海关监管区且未向海关申报的男性旅客眼神躲闪、步伐急促，海关关员遂对其进行拦截检查。

相关新闻：西九龙站｜海关「闻」出刺鼻气味 揭北上男双脚袜内藏大麻

北上男子过关时被揭发身藏大麻烟。海关发布
检查过程中，海关关员发现当事人口袋里的烟盒较新疑似刚开封，比正常烟盒略难打开，且散发出明显刺鼻气味。经进一步查验，海关关员在其烟盒内查获疑似大麻烟4支，毛重共计2.4克。经现场检测，该烟呈四氢大麻酚（THC）阳性。

后经专业机构鉴定，在该批植物制品中检出四氢大麻酚（THC）成分。目前，该案件已移交海关缉私部门处理。

