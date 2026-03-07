两会2026︱2035年建成健康中国 习近平：「十五五」关键时期

国家主席习近平昨午看望了参加全国政协十四届四次会议的农工党、九三学社、医药卫生界、社会福利和社会保障界委员，并参加联组会。他强调，到2035年建成健康中国是中共中央作出的一项战略决策，「十五五」是实现该目标的关键时期，必须统筹谋划、加紧推进，力求取得决定性进展。

他强调，建设健康中国是项系统工程，必须完善医疗、医保、医药协同发展和治理机制，推动科技创新成果转化运用，必须调动广大医务人员的积极性主动性创造性，加大人才培养力度，弘扬优良医德医风。