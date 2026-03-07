两会2026︱AI产业规模5年内瞄破10万亿元 中央掷银弹促内需

全国人大会议昨举行重磅经济主题记者会，人工智能再次成为焦点，并强调扩内需为今年重点任务之首。国家发改委主任郑栅洁表示，到「十五五」末，人工智能相关产业规模将增长到10万亿以上（人民币，下同），支持包括智能机械人在内的六大新兴支柱产业发展。财政部部长蓝佛安则提到，中国财政今年在支出总量、新增政府债券规模以及中央对地方转移支付三方面都创「新高」，并将专门安排1000亿元，支持财政金融协同促内需。

商务部部长王文涛表示，中央经济工作会议和《政府工作报告》将扩内需作为今年重点任务之首，商务部将深入实施提振消费专项行动。他提到，刚刚过去的马年春节假期，在消费品以旧换新，特别是「乐购新春」特别活动等带动下，春节期间线下实体消费增速反超线上，这是近年来首次。

挺智能机械人等6大产业

昨午，国家发展和改革委员会主任郑栅洁、财政部部长蓝佛安、商务部部长王文涛、中国人民银行行长潘功胜、中国证券监督管理委员会主席吴清，集体回应宏观经济、财政政策及金融市场等热点问题。

中国今年经济增长目标设为4.5%至5%，再次提出区间目标。国家发改委主任郑栅洁预计，中国今年GDP增量超过6万亿元，相当于一个发达经济体全年的GDP总量，为稳就业、惠民生、防风险提供有力支撑。

今年GDP增量料逾6万亿

郑栅洁表示，今年是「十五五」开局之年，要认真扎实落实中央经济工作会议决策部署和《政府工作报告》工作安排，重点之一是深化「人工智能+」行动。到「十五五」末，人工智能相关产业规模将增长到10万亿以上，并支持包括智能机械人、集成电路、航空航天等在内的六大新兴支柱产业发展。

《政府工作报告》强调，今年继续实施更加积极的财政政策。财政部部长蓝佛安进一步解释，在财政资金规模安排上，今年三方面创「新高」。一是支出总量创新高，首次超过30万亿元；二是新增政府债券规模创新高，达到11.89万亿元，更大力度扩内需、稳增长、促转型。三是中央对地方转移支付创新高，总量达10.42万亿元，地方财政保障能力进一步增强。这也是中央对地方转移支付总量连续四年超10万亿元。

3方面财政支出总量创新高

谈及今年中国经济形势，蓝佛安表示，当前经济「供强需弱」的矛盾依然突出，居民消费活力不足，民间投资增长偏弱。为破解内需不足，今年中央财政专门安排1000亿元，推出财政金融协同促内需一揽子6项政策，4项定向支持民间投资、2项支持居民消费。叠加今年2500亿元消费品以旧换新政策，力度大于去年。

他又表示，全面落实党政机关过紧日子的要求，用党政机关的紧日子，换老百姓的好日子。今年中央本级「三公」经费压减7%以上，会议、培训等经费压减10%。



