两会2026︱加强初婚初育家庭住房保障 房地产定调

国务院总理李强昨日在《政府工作报告》中首次提出，要加强初婚初育家庭住房保障，支持多子女家庭改善性住房需求。报告同时为今年房地产工作定调，称目前地产市场仍在调整，应因城施策，控增量、去库存。

积极应对人口老化建健康中国

报告提出加快建设健康中国和体育强国，「十五五」时期人均预期寿命提高到80岁；积极应对人口老龄化，养老机构护理型床位占比提高到73%等。官方数据显示，截至2025年末，内地60岁及以上老年人口已达3.23亿，占总人口23%，人口老龄化压力持续上升。

为了鼓励结婚及生育，今年报告明确指出，要宣导积极婚育观。包括加强初婚初育家庭住房保障，支持多子女家庭改善性住房需求；完善生育保险制度和生育休假制度等。

《第一财经》引述首都经济贸易大学劳动经济学院教授姜全保指，现在楼价虽有所下调，但对很多年轻人来说压力仍较大，让年轻人有房住对于他们成家结婚、生育有较积极的促进作用。

四川成都市城市建设发展研究院副院长冯波指，这也是促进房地产市场平稳健康发展的重要举措。

报告同时为今年的房地产工作定调，指要着力稳定房地产市场，因城施策控增量、去库存、优供给，探索多渠道盘活存量商品房，鼓励收购存量商品房重点用于保障性住房等。