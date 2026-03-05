朱古力女孩︱河北9岁童泰国特训3日 上海遭海关怀疑扮「中国人」︱有片

泰国学游水，结果3日密集特训后，全身晒成「老抽」色，回国时遭上海海关人员怀疑是否扮「中国人」。是继早前逝世的「钓帝」安国勇后，另一受网络关注的「朱古力」人。

学仰泳晒出「老抽色」

近日河北网民「燕儿」分享9岁女儿轩梓早前游泰国的片段，意外成为网上焦点。



「燕儿」指，一家人到泰国旅行，期间轩梓学习仰泳，连续3天长时间在户外学游水，结果把皮肤晒成「老抽色」，较诸泰国本地人还要黑。

影片在网上迅即受到关注，网民纷笑轩梓变「酱油妹」，也有部份网民质疑，影片是否涉及用了特效，把皮肤颜色变得夸张。

「燕儿」留言回应指，影片纯天然，没有使用任何特效。她还透露，由泰国回国时，抵达上海的机场，女儿曾遭海关人员怀疑不是中国人，询问轩梓是否真的有中国护照。

对于晒成「老抽色」，轩梓则毫不上心，认为「嘴巴长在他人口上，说什么也没所谓」，又信心满满指自己「一定白回来」。她为了不浪费一身「酱油色」，开学时，更特意弄了个非洲风发型，入课室时果然引起同学及老师大笑。