珠海单眼婆婆为老伴街头卖花 「再辛苦也要和他一起往前走」︱有片

更新时间：18:30 2026-03-05 HKT
发布时间：18:30 2026-03-05 HKT

内地潇湘晨报报道，近期，一位独眼老妇晚上独自在珠海商圈卖花，影片引不少网友关注。更早的影片显示，2024年奶奶就已经在从事卖花工作。

影片中，卖花老妇曾表示，鲜花10元一朵，老伴多次动过手术，需要钱，自己年纪大，眼睛等处也动过手术，除了卖花其他的做不了，想著能挣一点是一点。片中老妇还对网友称：「再辛苦我也要和他（老伴）一起朝前走」。

有网民提出帮忙

影片发布即时引起网民关注，有人提出希望帮助老妇：「我不在当地，给你钱，能不能都买了」、「奶奶很棒」有人更提提醒防止骗子借机诈骗、太多异地扫码也会导致奶奶微信被封，有网友随后在现场买下老妇全部的鲜花。

3月4日，潇湘晨报报道，当地桂花社区人员表示，托人于老妇常现的商圈工作人员帮忙后，成功找到卖花老妇。

老妇婉拒募捐

卖花老妇强调，感激外界的好意，但婉拒募捐。因为子女在身边，家人都在工作，有房有车，只是老伴和自己都生病了（手术），她有空才卖花。自己并不是如网民所想有困难。

老妇还表示，担心报道后网友会攻击她的子女，说子女不孝，不想因此影响到孩子工作。

