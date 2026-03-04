Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

碰瓷︱「0」速度电单车撞低公路女职员 网民：演技太假要重练︱有片

即时中国
更新时间：21:15 2026-03-04 HKT
发布时间：21:15 2026-03-04 HKT

碰瓷问题困扰中港司机。内地网络近日热传影片，显示有高速公路女工作人员，身体触碰一辆电单车后即倒地，声称被撞要报警，问题是该辆电单车当时「零速度」处静止状态。女职员被网民指斥「演技太差要重练」。

疑企图强闯爆争执

涉事影片为一名浙江的电单车车主上传，显示日前他驾电单车驶至一条高速公路入口，遭两男一女穿反光背心的工作人员截下，疑阻止电单车进入，期间女工作人员突然主动用身体触碰电单车，随即夸张倒地大叫被撞倒，说要报警。

而当时影片可见，电单车处静止状态，车头的速度仪也显示为「0」。

影片在网上引发大回响，极速获转发最少1.6万次、点赞9.9万，留言过1.2万条。

网民大多指责涉事女工作人员碰瓷，「丢人现眼」、「上春晚」、「奥斯卡影后」、「演技太差要重练」、「博主用内力震开？」、「装什么  好像拦了你能赚500万一样」、「这个是惯犯」。

不过，也有网民指出，高速公路禁止电单车进入很正常，疑司机企图强闯，才引起争执。

 

