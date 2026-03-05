两会2026‧直播｜全国人大会议今早开幕 总理李强将发表政府工作报告

十四届全国人大四次会议今日上午9点开幕，中共中央政治局常委、国务院总理李强发表政府工作报告，披露今年的经济增长目标等。「十五五」规划纲要草案主要内容也公布。



相关新闻：两会2026何时举行？ 人大代表如何选出？ 一文睇清两会小知识及规范用词

09：00

十四届全国人大四次会议开幕会5日9时在北京人民大会堂举行，习近平等党和国家领导人出席大会。

国务院总理李强代表国务院，向十四届全国人大四次会议作政府工作报告。

政府工作报告说，2025年是很不平凡的一年。党的二十届四中全会胜利召开，擘画了未来五年我国发展的宏伟蓝图。我们隆重纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年，设立台湾光复纪念日，极大振奋民族精神、激发爱国热情、凝聚奋斗力量。面对国内外形势深刻复杂的变化，以习近平同志为核心的党中央团结带领全国各族人民迎难而上、奋力拚搏，坚定不移贯彻新发展理念、推动高质量发展，统筹国内国际两个大局，全年经济社会发展主要目标任务顺利完成，「十四五」圆满收官，中国式现代化迈出新的坚实步伐。