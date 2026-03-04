Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

伊朗局势︱滞留杜拜杭州旅客现回国曙光 「往香港及广州航班已能登机」

美国与以色列于2月28日向伊朗发动联合军事行动，随后伊朗军方向包括阿联酋杜拜等地发动报复。大批内地及香港旅客因杜拜暂停航班而滞留。随著当地局势缓和，旅客迎来回国曙光。外交部公布最新消息，已有逾470名在伊朗的中国公民安全撤离。

相关新闻：伊朗局势｜当局周三晚为哈梅内伊举行国葬 为期3天｜持续更新

内地「潮新闻」报道，据滞留当地的旅客透露，今日（4日）已有原定飞往香港及广州的航班恢复运作，部分旅客已成功办理登机手续并通过安检。阿联酋官方亦已宣布，已与海湾国家协调开通空中走廊，逐步恢复航班运力。

来自杭州的旅客曾曾指，杜拜机场秩序大致良好。潮新闻
航班资料表上，已显示往香港及广州的航班资料。潮新闻
滞留在杜拜的浙江旅客曾曾表示，她所在的旅客通讯群组中，气氛已由早前的焦虑转为乐观。据她了解，有乘坐阿联酋航空飞往香港的旅客，已顺利取得登机证并完成行李托运；与此同时，另一班原先显示取消、飞往广州的航班亦告恢复，旅客也成功过关。

相关新闻：伊朗局势︱移居杜拜台女星吴辰君亲历导弹拦截巨响 「孩子被吓醒」

从滞留旅客发回的现场照片可见，杜拜机场目前人流不多，秩序井然，旅客正有序排队办理手续。

曾曾表示，自己已将机票改签至当地时间3月5日凌晨、由杜拜飞往杭州的航班。她表示，今日航班的顺利起飞，为她及其他同行程的旅客注入了「强心针」。不过，她亦提醒，航班资讯仍然存在变数，有旅客因过早见到航班取消的通知而退票，结果错过了今日恢复的航班。

再有逾470名滞留伊朗中国公民安全撤离

对于滞留在伊朗的中国公民外交部发言人毛宁周三（4日）在例行记者会上说，自伊朗安全形势紧张以来，中国多次向有关方面提出交涉，要求各方保障在伊朗及周边国家的中国公民安全。战事爆发后，再有470多名中国公民在驻伊朗使领馆的组织下安全撤离。

