中国观察：丛林法则再临 解放军密集发声

中东局势因为美以联合空袭而瞬间升温，全球在不安中踏入3月。此时，中国军方接连发声，意味深长。

先是3月1日军方网媒「钧正平」发短评强调，战火不会因祈祷而远离，当前国际形势复杂多变，警惕之弦一旦松懈，就可能给国家和人民带来难以挽回的损失。惟有保持痛感、未雨绸缪，方能守护和平与安定。同日，「中国军号」发放火箭军视频，展示导弹齐射的画面，一名火箭军战士喊出：「对于（战争）那一天我们不期待，但绝不惧怕！」

3月2日，「钧正平」再发评论《暗战无声，每个人都有必要保持警惕》，称当前国际博弈激烈，渗透、窃密、策反等从内部打开缺口、制造动荡的方法，已成为「部分势力惯用手段」。风云变幻的国际环境提醒我们：最坚固的堡垒，往往从内部被攻破。

虽然只字未提给伊朗，但此番表述明显是回应不断恶化的地缘政治乱局，更是对于世界秩序重回弱肉强食「丛林法则」的警告。对外亮立场，反对单边霸权。对内敲警钟，表明「和平不是天上掉下来的」，惟有靠实力来守护，并直指内部安全的重要性。

政治学者郑永年2日接受《人民日报海外版》微信公号「侠客岛」访问时说得直白。他说，由委内瑞拉到伊朗事件，这个世界不像我们想像的那样和平，全世界要对特朗普主义有清醒认知，已经没有甚么基于规则的国际秩序，而是丛林法则。

被问到伊朗事件对其他国家的启示和教训，郑永年直言，外交政策要现实，不能建立在无意义的道德假设上，要善用自己的实力，「用最大的努力争取和平，但也要准备好斗争」。

纪晓华