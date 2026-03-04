伊朗局势｜从伊撤离25名中国公民 经土库曼启程回中国

受伊朗战事影响，首批25名中国公民在当地时间3日成功撤离，经陆路进入邻国土库曼，并于4日凌晨由首都阿什哈巴德国际机场，乘搭飞机启程回国。中国驻土库曼使馆表示，将继续全力协助由伊朗撤走的中方人员顺利回国。

据悉，该批撤离人员主要为在伊朗的中国留学生，他们在当地时间3日下午，经伊朗与土库曼边境的萨拉赫斯（Sarakhs）口岸，顺利进入土库曼境内。中国驻土库曼大使馆早已派出工作组在口岸等候，并安排旅游巴接载他们前往首都阿什哈巴德。

在土库曼萨拉赫斯口岸，从伊朗撤离的中国公民在进入土境内后登上车辆。新华社

留学生：闻战事心慌 感谢使馆协助

当晚，撤离人员抵达阿什哈巴德国际机场后，使馆人员协助他们办理登机手续。中国驻土库曼使馆临时代办仲华亦亲赴机场慰问。仲华表示，使馆会全力保障海外同胞安全，并祝愿各人一路平安。

其中一名撤离的留学生马海龙接受新华社访问时表示，战争爆发初期感到非常害怕，「就怕什么时候炮弹会落到自己头上」。他庆幸很快便与中国驻伊朗使馆取得联系，形容「悬著的心才终于落了下来」，感觉有如家人在旁，获得极大安全感。他亦感谢驻土库曼使馆人员为他们奔波，安排一切，令人感动及温暖。

为应对是次撤离，中国驻土库曼使馆早在3月初已发布相关信息，并第一时间派员到边境口岸现场工作，为经当地转机撤离回国的公民提供所需协助。