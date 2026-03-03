Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

不设防上床︱贵州汉出轨已婚女同事 验身惊悉齐齐染爱滋

即时中国
更新时间：18:13 2026-03-03 HKT
发布时间：18:13 2026-03-03 HKT

贵州有工厂的已婚男组长，与人妻同事变为「SP（Sex Partner）」，多次不设防上床，男方后因不适检查，感染爱滋病病毒，仍隐瞒实情，结果女方也同样感染HIV。

经期时曾无套性交

据贵州艾滋（爱滋）病性病防治协会近日消息，指涉事的已婚男子小帅未够30岁，是一间工厂的组长。

小帅见新入职、较他年长数年的女员工小美丈夫长期在外地工作，一人带著孩子，于是常约对方吃饭出游。

小美也因寂寞，慢慢接受小帅，发展出不伦关系，数月之间多次发生性行为，期间有几次未采取任何保护措施。

小帅数月后，因持续头痛、流鼻涕、低烧、腹泻求诊，检查下发现感染HIV，但仍未告知小美。

小美不久后因工厂体检，才发现自己也是HIV呈阳性。

防治协会指，经了解，小美曾在经期时与小帅有无套性交。

防治协会指，爱滋病目前虽可以控制治疗，但关键是预防，强调民众要使用安全套、不滥交及避免高危性行为。

 

