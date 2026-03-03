Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

伊朗局势｜新华社发布14秒影音动画 讽美国破坏和平｜有片

即时中国
更新时间：16:53 2026-03-03 HKT
发布时间：16:48 2026-03-03 HKT

新华社报道，该社这两天在海外播发了一段英文创意影音，只有14秒，却意味深长。

影音开头，象征美国的白头鹰宣布：「欢迎来到刚刚成立的『和平委员会（Board of Peace）』。」

这时，背后标牌上的「Board」突然掉下，露出「Bored」一词。「Board of Peace」就变成了「Bored of Peace」，意思是「厌恶和平」。

一向奉行「只要自己不尴尬，尴尬的就是别人」宗旨的白头鹰接下来宣布：「我们首要的议程是——伊朗！」

顿时，全场惊愕。可白头鹰淡定地说：「这样做是为了维护稳定，我们是一以贯之。」

这一创意影音在海外社交媒体平台播发后不到24小时，浏览量就达上百万。

报道称，很多海外网友看得明白。美国最近成立所谓「和平委员会」，展现维护中东和平的姿态。但随即就联合以色列对伊朗进行军事打击，给中东带来新的动荡。可见，美国口头上「维护和平」，实则是「厌恶和平」「破坏和平」。

