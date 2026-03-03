两会2026︱刘结一：中国经济基础稳、优势多 长期向好趋势没有变

外部不确定因素增加，2026年内地经济前景如何，备受全球关注。全国政协大会新闻发言人刘结一3日在记者会上表示，中国经济基础稳、优势多、韧性强、潜能大，长期向好的支撑条件和基本趋势没有变。

外部环境风高浪急

刘结一表示，过去一年，外部环境风高浪急，我国经济顶压前行、向新向优发展，展现强大韧性和活力。经济总量迈上140万亿元新台阶，增速在全球主要经济体中继续保持前列。他举例说，这次「史上最长」春节假期，餐饮、游乐、商场人气旺盛，国内游客出游总消费超过8034亿元人民币，与去年同比增加1264亿元，彰显超大市场蓬勃生机。

他指出，中国经济从来都是在披荆斩棘中一路前行，在风雨洗礼中成长壮大，虽然还面临一些老问题、新挑战，但基础稳、优势多、韧性强、潜能大，长期向好的支撑条件和基本趋势没有变。只要坚定信心、用好优势、应对挑战，就一定能不断巩固拓展稳中向好势头，推动我国经济破浪前行、行稳致远。