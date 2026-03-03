两会2026︱刘结一：政协将助推港澳更好融入和服务国家发展

全国政协会议新闻发言人刘结一3日在记者会上表示，今年全国政协将围绕加强港澳与内地合作、支持港澳打造国际高端人才集聚高地等主题积极议政建言，为助推港澳更好融入和服务国家发展大局作出新的更大贡献。

刘结一回顾说，2025年，粤港澳三地同心同行，融合发展成效可圈可点。首次联合举办第十五届全运会，创新推出「一事三地、一策三地、一规三地」，呈现了一场彰显制度优势、凝聚团结力量、展示湾区特色的体育盛会

大湾区跨境交通迈入双向直通新时代

「粤车南下」政策落地，大湾区跨境交通迈入双向直通新时代；广深港与广珠澳两条科创走廊串联起区域内最活跃的创新要素，深港穗集群创新指数跃居全球第一、珠澳集群连续两年入围全球百强。

「长者医疗券大湾区试点计划」实现大湾区内地九市全覆盖，「港澳药械通」指定医疗机构清单持续扩容，为港澳居民在内地生活发展保驾护航。今天的粤港澳大湾区，三地路相通、城相融、心相连，国际一流湾区和世界级城市群正加速崛起。

全国政协开展「进校园 讲国情」活动

刘结一表示，2025年，全国政协围绕促进港澳长期繁荣稳定、港澳更好融入和服务国家发展大局积极建言资政。聚焦强化大湾区规则衔接和机制对接、发展规划纲要落实、国际科创中心建设，促进琴澳一体化融合发展，横琴、前海、南沙、河套等重大合作平台建设等议题，组织开展调查研究、专题协商、民主监督，推动三地高水平互联互通、实现各类要素高效便捷流动。

此外，全国政协还开展「进校园 讲国情」活动，实施澳门青年人才上海学习实践等计划，积极搭建港澳青少年与内地的交流平台。港澳委员充分发挥「双重积极作用」，踊跃参与大湾区建设，支持特区政府做好各项工作，助力加强港澳与内地经贸、科技、人文等合作。