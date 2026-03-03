Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

伊朗局势｜邮轮「神女号」滞留杜拜 5000人受困近200华客受影响

更新时间：11:18 2026-03-03 HKT
发布时间：10:52 2026-03-03 HKT

中东地区局势骤然紧张，原定于2月28日由杜拜启航的MSC地中海邮轮「神女号」（MSC Euribia），被迫滞留港口，船上近5000名旅客行程受阻，包括约200名中国游客，一个来自宁波的32人旅行团也在其中。邮轮公司已宣布取消其后航次，并正密切监察区域安全状况。

偶尔传来爆炸声

据悉，「神女号」是次航程原计划途经卡塔尔、巴林、阿布扎比等多个中东港口，为期8日7夜。惟因应突发局势，邮轮在启航当日下午接获停航通知，目前仍停靠于杜拜港，成为港内唯一滞留的邮轮。

内地「极目新闻」报道，有中国游客表示，目前只能呆在船上，不敢贸然下船，偶尔还会听到空中传来几声爆炸响声，28日有少数游客下船住宿，听说杜拜的酒店已很难订到。

MSC地中海「神女号」邮轮。
MSC地中海邮轮公司方面表示，船上物资储备充足，所有设施均正常开放，乘客需求得到妥善安排。为安抚旅客，公司已向船上所有人员提供免费无限量高速网络，船长亦会定时向乘客通报最新情况。已预订岸上观光项目的旅客，将获全额退款。

陆路撤离风险过高

负责该32人内地旅行团的浙江飞扬国际旅游集团的毛领队发布影片证实，32人旅行团，目前都十分安全，情绪稳定。事发后已立即与中国外交部门、外事局及杜拜旅游局等多方保持紧密沟通，并建议团友留在船上，等候官方的最新安排。

该旅行社负责人李达表示，「该想的办法都想了一遍」，曾考虑安排团友经陆路前往第三国再转乘飞机回国，但评估后认为周边国家领空已关闭，且陆路运输潜在风险极大，最终放弃此方案。

鉴于局势不明朗，该旅行社已通知预订了3月6日及13日出发的另外两个杜拜邮轮团的客人，允许其全额退团，相关损失由旅行社承担。据杜拜旅游局最新通知，3月5日前因事件滞留当地的外国游客，其产生的食宿费用可向政府申报，若获批准将由杜拜政府承担。

MSC地中海邮轮于3月1日发表正式声明，确认为保障全体宾客及船员的安全，已取消原定3月1日从卡塔尔多哈出发的航次。公司正持续与各国相关主管部门及合作伙伴沟通，评估该区域的所有营运安排。

据了解，「神女号」为2023年下水的新船，总吨位达18.4万吨，最大载客量逾6000人，是目前波斯湾海域最新及最大的邮轮之一。其执航的波斯湾航线为该公司的经典路线，深受游客欢迎。
 

