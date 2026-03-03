Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

两会2026｜全国政协委员呼吁 全民派500元消费券

更新时间：08:52 2026-03-03 HKT
内地消费疲弱，拖累经济增长。全国政协委员、四川新希望集团董事长刘永好昨日在媒体沟通会上表示，将在全国两会上建议以身份证为依据，向全民无差别发放「通用型消费券」，以拉动内需。他推测，如果全国每人发放500元（人民币，下同），共发放7000亿元，可拉动消费近2万亿元，支撑约1400万个服务业就业岗位。

可拉动2万亿元消费

刘永好称：「消费券的发放将是短期内刺激经济的有效手段，不但刺激经济，更有助拉动增长及就业，对全国百姓有一定帮助。」虽然近年国家通过以旧换新等方式发放消费券，取得了很好的成效，但发放存在「重大宗轻小微」的结构性偏差，对电商、大型零售企业帮助较大，但街边小店、农贸市场等受益有限，灵活就业人员和中低收入群体获得感不强。

