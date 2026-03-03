Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

机械人登春晚 松延动力获10亿融资

即时中国
更新时间：08:44 2026-03-03 HKT
发布时间：08:43 2026-03-03 HKT

春晚效应迅速传导致资本市场，刚登上央视春节晚会的北京机械人公司松延动力科技集团股份有限公司（以下简称「松延动力」），昨日宣布完成B轮融资，累计融资规模近10亿元人民币。本轮融资由宁德时代旗下的产业投资平台晨道资本领投。

松延动力发文称，公司至今已完成9轮融资，这既是对松延动力技术实力、商业化能力与行业引领价值的高度认可，更是对人形机械人消费市场产业未来的看好。

相关新闻：机械人进驻深圳戏院街头 卖爆谷咖啡各显神通

表演魔术讲笑话后空翻

在上月的马年央视春节晚会上，松延动力的机械人参演蔡明和王天放的小品节目《奶奶的最爱》，旗下共5个机械人亮相，表演了变魔术、跑动、讲笑话、后空翻、头部伸长等动作。压轴登场的仿生机械人外形酷似蔡明，成为节目焦点。

成立仅2年多的松延动力，公司团队也很年轻。创始人、董事长姜哲源年仅28岁，毕业于清华大学电子工程系，2023年攻读博士期间退学创业，同年9月创立公司。其管理与技术团队以「95后」为主，平均年龄不足30岁。

相关新闻：宇树科技︱「Unitree As2」四足机械人规格强劲 上山下海任劳任怨︱有片

去年春节，杭州公司宇树科技的机械人在央视春晚表演秧歌舞而全国知名，掀起一波机械人热。今年春晚，宇树科技机械人已进化至表示高难度武术动作，与魔法原子、银河通用与松延动力等企业的机械人同台竞技。

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

最Hit
港铁站时装店清货减价现抢购人潮 港人好奇「点解开到咁多年？」 网民拆解1原因屹立20年不倒
港铁站时装店清货减价现抢购人潮 港人好奇「点解开到咁多年？」 网民拆解1原因屹立20年不倒
生活百科
17小时前
伊朗局势｜美驻沙特大使馆疑遭无人机袭击起火 美军阵亡人数增至6人｜持续更新
01:11
伊朗局势｜美驻沙特大使馆疑遭无人机袭击起火 美军阵亡人数增至6人｜持续更新
即时国际
1小时前
影后张曼玉法国万呎巨型花园大公开 占地极广环境优美 工程规模庞大预告将设豪华露营区
影后张曼玉法国万呎巨型花园大公开 占地极广环境优美 工程规模庞大预告将设豪华露营区
影视圈
15小时前
维港领航船38岁男工浮标上堕海 昏迷送院不治 意外一刻曝光
00:36
维港领航船38岁男工浮标上堕海 昏迷送院不治 意外一刻曝光
突发
12小时前
太古城40年老字号酒家翰腾阁结业！属同名品牌最后分店  街坊：好多人排队  美心旗下品牌接手
太古城40年老字号酒家翰腾阁结业！为同名品牌最后分店  街坊：好多人排队  美心旗下品牌接手
饮食
21小时前
失婚前港姐移英梦碎回流揾工处处碰壁 揾食畀人玩嬲爆：使唔使打埋X机呀？
失婚前港姐移英梦碎回流揾工处处碰壁 揾食畀人玩嬲爆：使唔使打埋X机呀？
影视圈
11小时前
WeChat Pay HK成首家「跨境支付通」电子钱包 7x24转账内地免手续费
WeChat Pay HK成首家「跨境支付通」电子钱包 7x24转账内地免手续费
商业创科
18小时前
中年好声音4｜美女导师爆内讧？海儿无心之言惹谷娅溦不满「怒睥」 张佳添食花生踩多脚
中年好声音4｜美女导师爆内讧？海儿无心之言惹谷娅溦不满「怒睥」 张佳添食花生踩多脚
影视圈
16小时前
赌王三太陈婉珍新形象庆生状态惊人 何超云中门大开超性感切蛋糕 向新欢嘟嘴甜到漏？
赌王三太陈婉珍新形象庆生状态惊人  何超云中门大开超性感切蛋糕  向新欢嘟嘴甜到漏？
影视圈
12小时前
李婉华揭加国中产悲歌 斥政府加税无孔不入：已经难揾钱，仲要加税，想点呀
李婉华揭加国中产悲歌 斥政府加税无孔不入：已经难揾钱，仲要加税，想点呀
影视圈
2026-03-02 09:00 HKT