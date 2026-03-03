机械人登春晚 松延动力获10亿融资

春晚效应迅速传导致资本市场，刚登上央视春节晚会的北京机械人公司松延动力科技集团股份有限公司（以下简称「松延动力」），昨日宣布完成B轮融资，累计融资规模近10亿元人民币。本轮融资由宁德时代旗下的产业投资平台晨道资本领投。

松延动力发文称，公司至今已完成9轮融资，这既是对松延动力技术实力、商业化能力与行业引领价值的高度认可，更是对人形机械人消费市场产业未来的看好。

表演魔术讲笑话后空翻

在上月的马年央视春节晚会上，松延动力的机械人参演蔡明和王天放的小品节目《奶奶的最爱》，旗下共5个机械人亮相，表演了变魔术、跑动、讲笑话、后空翻、头部伸长等动作。压轴登场的仿生机械人外形酷似蔡明，成为节目焦点。

成立仅2年多的松延动力，公司团队也很年轻。创始人、董事长姜哲源年仅28岁，毕业于清华大学电子工程系，2023年攻读博士期间退学创业，同年9月创立公司。其管理与技术团队以「95后」为主，平均年龄不足30岁。

去年春节，杭州公司宇树科技的机械人在央视春晚表演秧歌舞而全国知名，掀起一波机械人热。今年春晚，宇树科技机械人已进化至表示高难度武术动作，与魔法原子、银河通用与松延动力等企业的机械人同台竞技。