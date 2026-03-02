中国游客︱芭堤雅嫖变性人遇劫 华汉酒店全裸狂奔求救

中国有男游客在泰国芭堤雅嫖妓时，遭变性人抢劫，男游客全裸冲出酒店房间求救。当地警方日前拘捕一名涉案跨性别性工作者。

闭路电视锁定20岁疑犯

据泰媒「One News」及「The Pattaya News Thailand」报道，一名中国男游客2月初在芭堤雅，带一名变性人性工作者回酒店性交易。

闭路电视显示，二人入房约10分钟，男游客全裸冲出房间，狂奔到酒店大堂向职员求助。

报道指，男子在房间遭2名「女子」袭击，抢去10000泰铢（约2520港元）及一部iPhone 15 Pro Max手机。



警方根据闭路电视影像，锁定20岁变性疑犯Atikhun Mueangmungkhun，于2月26日采取行动，在一个单位拘捕对方。

疑犯起初否认涉案，直至警方出示闭路电视证据，始坦承犯行，目前被警方以「夜间持械或两人以上共同犯案之抢劫罪」移送法办。