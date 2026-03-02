中国观察：许仰天罕见亮相 为希音赴港上市铺路？

在2月24日广东省高质量发展大会上，网上时装零售商SHEIN（希音）创办人许仰天罕有公开亮相，成为全场焦点。这位过往几乎极为神秘、网上真容难寻的企业家，此番以白衬衫、酒红领带的正式形象登场，谈笑从容，气质干练，讲话时嘴角露出浅淡笑意。这次亮相不仅打破SHEIN「创办人神隐」的标签，更为这间业务遍布全球的跨境电商巨头，释放出「重回中国底色」的强烈转型信号。

SHEIN于2008年在南京创立，最初叫「ZZKKO」，经营出口业务。2012年看准快时尚女装赛道更名SHEIN，并把内地电商的个性推荐模式搬到海外，迅速风靡欧美Z世代。为了海外扩张，SHEIN刻意淡化中国标签，2019年起更逐步把总部迁往新加坡，部署在欧美上市。

不过在经济民族主义、地缘政治压力、监管透明度要求等考验下，SHEIN上市之路处处碰壁，欧美业务也屡遭多国政府「针对」。例如去年2月，特朗普政府大幅提高跨境小额包裹，矛头直指SHEIN等中国电商。

去年市场传出SHEIN已放弃纽约、伦敦上市的计划，并通过保密途径申请香港上市，但最终要获得中国监管机构的批准。

许仰天此次高调现身官方场合，绝非简单企业宣传，可视为一次精心计划的战略表态。他主动透露SHEIN的出口规模、供应链布局与就业带动等数据，向监管层与资本市场展示透明化决心。此外，他明确强调 SHEIN「立足广东」，宣布未来3年在粤投入超过百亿元建设智能供应链，带动近间家供应商与数十万就业，以巨额投资承诺巩固政策支持。

许仰天这次露面可以解读为出海电商巨头在全球贸易风浪中，重新选定方向、稳定基本盘的现实选择，其未来动态值得关注。

纪晓华