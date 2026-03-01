Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

总理周恩来堂侄子周尔均因病逝世 铭记堂伯父「为中华之崛起而读书」教诲

即时中国
更新时间：16:43 2026-03-01 HKT
发布时间：16:43 2026-03-01 HKT

已故中共领导人、总理周恩来的侄子周尔均27日因病在北京逝世，享年93岁。周尔均少将曾任国防大学党委常委、政治部主任。

周尔均，1932年出生，其父周恩霔是周恩来的堂弟。周尔均曾参与过解放战争、对越自卫反击战。1988年，解放军恢复军衔制后，首批被授予少将军衔。周尔均曾任国防大学原党委常委、纪委副书记、政治部主任，第八届全国人大代表，是解放军胜利功勋荣誉章获得者。周尔均也曾任中国中共文献研究会周恩来思想生平研究分会顾问。

今年1月8日，周恩来逝世50周年，周尔均接受「澎湃新闻」专访，形容眼中的周恩来，既是会打乒乓球、会捡地上的小乌龟给孩子玩的七伯，也是有著美好品德与伟大人格，一生无私、忘我奉献的人民总理。

「我第一次见他，他就教育我自强自立，并强调了读书的重要性。」周尔均表示，周总理所说的「为中华之崛起而读书」，应该成为当代青年的信念。因为时代在不断进步，新的信息、新的知识在爆炸性增长。特别是在人工智能时代，如果不想成为时代的落伍者，就要不断读书，掌握新的知识。

