汕头中山公园︱笼中狮死抓女童半分钟伤脚 饲养员违规带入隔离区被炒︱有片
更新时间：16:11 2026-03-01 HKT
广东汕头中山公园发生离谱违规事件，园内饲养员带游人进入隔离区，有女童遭狮子伸手抓著腿部拉向笼边，饲养员死命拉扯女童30秒始成功脱困，女童幸仅受轻伤。涉事动物园已暂时停业。
动物园停业整顿
内地网络2月28日，流传一段惊吓影片，片中有动物园铁笼力的狮子，从栏栅中伸出利爪，抓著笼外一名女童的裤子，企图将对方拉向笼边。
被抓女童体力不支倒地，并受惊大哭，旁边一名中年男子立即捉著女童身体，阻止被狮子拉向笼边，男子身边另一对年轻人，则不知所措未予援手，随后更转身离开。
中年汉全力拉扯达半分钟后，始成功助女童脱困。
网民纷纷指影片中的女童极凶险，如被狮子拉到笼边后果不堪设想，许多网民指责动物园容许游客走入隔离区，缺乏基本安全管理。
汕头中山公园28日发报，承认事故发生在2月26日，有饲养员违规将游客带入隔离区，有10岁女童在投喂狮子时，遭狮子拖曳，获工作人员救出，腿部有轻微擦伤，已接种狂犬疫苗。
公报承认，动物园管理不规范，目前已停业整顿，涉事饲养员作停职处理。
