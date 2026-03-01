Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

汕头中山公园︱笼中狮死抓女童半分钟伤脚 饲养员违规带入隔离区被炒︱有片

即时中国
更新时间：16:11 2026-03-01 HKT
发布时间：16:11 2026-03-01 HKT

广东汕头中山公园发生离谱违规事件，园内饲养员带游人进入隔离区，有女童遭狮子伸手抓著腿部拉向笼边，饲养员死命拉扯女童30秒始成功脱困，女童幸仅受轻伤。涉事动物园已暂时停业。

动物园停业整顿

内地网络2月28日，流传一段惊吓影片，片中有动物园铁笼力的狮子，从栏栅中伸出利爪，抓著笼外一名女童的裤子，企图将对方拉向笼边。

被抓女童体力不支倒地，并受惊大哭，旁边一名中年男子立即捉著女童身体，阻止被狮子拉向笼边，男子身边另一对年轻人，则不知所措未予援手，随后更转身离开。

相关新闻：河南动物园老虎BB死讯遭隐瞒 职员用旧片扮直播呃粉丝课金

中年汉全力拉扯达半分钟后，始成功助女童脱困。

网民纷纷指影片中的女童极凶险，如被狮子拉到笼边后果不堪设想，许多网民指责动物园容许游客走入隔离区，缺乏基本安全管理。

汕头中山公园28日发报，承认事故发生在2月26日，有饲养员违规将游客带入隔离区，有10岁女童在投喂狮子时，遭狮子拖曳，获工作人员救出，腿部有轻微擦伤，已接种狂犬疫苗。

公报承认，动物园管理不规范，目前已停业整顿，涉事饲养员作停职处理。

 

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
伊朗局势︱伊国营电视台宣布哈梅内伊已殉道 即日起全国哀悼40天
01:49
伊朗局势︱最高领袖哈梅内伊丧生 伊朗确认部份遇害军官名单︱不断更新
即时国际
14分钟前
「移英女星」浴后毛巾滑落几乎全裸  女儿难识朋友爆移民辛酸  当地人缺卫生常识好恐怖？
「移英女星」浴后毛巾滑落几乎全裸  女儿难识朋友爆移民辛酸  当地人缺卫生常识好恐怖？
影视圈
7小时前
毛坯房当工业风直接住 年轻夫妇为悭钱 零装修住2年「安稳就很知足」
毛坯房当工业风直接住 年轻夫妇为悭钱 零装修住2年「安稳就很知足」
家居装修
2026-02-28 06:00 HKT
深圳口岸7条免费巴士专线懒人包！1条专为长者而设 深圳湾/皇岗/福田口岸出关直搭 直达人气商场超市
深圳口岸7条免费巴士专线懒人包！1条专为长者而设 深圳湾/皇岗/福田口岸出关直搭 直达人气商场超市
旅游
7小时前
伊朗哈梅内伊身亡 比特币反弹8% 避险角色明显有变 拆解一个关键原因
伊朗哈梅内伊身亡 比特币低位反弹8% 避险角色明显有变 拆解一个关键原因
区块链
6小时前
「两元两折」方案于今年4月推行，「优惠车程设限」方案将于2027年4月左右。
两蚊两折｜4月起生效 10元或以上车费付正价两折 一文睇清收费安排重点！
社会
5小时前
占用他人车头当枱摆重嘢 车主劲心痛公审尖沙咀两长发女 再爆出另一自私恶行｜Juicy叮
占用他人车头当枱摆重嘢 车主劲心痛公审尖沙咀两长发女 再爆出另一自私恶行｜Juicy叮
时事热话
2026-02-28 11:12 HKT
拒接3字头电话随时后悔？留意医院来电特定「字头」 网民提醒勿错过：连续打嚟就好听
拒接3字头电话随时后悔？留意医院来电特定「字头」 网民提醒勿错过：连续打嚟就好听
生活百科
2026-02-27 14:47 HKT
中东战火延烧，有滞留杜拜的中国公民表示正囤购物资避难。
00:28
伊朗局势︱杜拜机场遇袭航厦烟雾弥漫 中国公民囤物资避难 阿联酋航空全线停航︱有片
即时国际
3小时前
北部都会区新公屋 古洞「古隽邨」地盘近况曝光 网民流口水愿做开荒牛｜Juicy叮
北部都会区新公屋 古洞「古隽邨」地盘近况曝光 网民流口水愿做开荒牛｜Juicy叮
时事热话
5小时前