《原神》︱角色遭非法剧透 3「00后」玩家被捕
更新时间：10:04 2026-03-01 HKT
发布时间：10:04 2026-03-01 HKT
上海警方前日通报破获沪上首宗游戏领域「非法剧透」刑事案件，3名「00后」疑犯因破解上海网游企业「米哈游」的游戏测试包、泄露未公开角色及内容，被采取刑事强制措施，其中一名疑犯为数学系博士。
红星新闻报道，去年10月，上海徐汇警方获悉，有用户在网络平台大量发布米哈游旗下《原神》、《崩坏：星穹铁道》等多款游戏尚未公开的角色形象、场景设计及技能动画，涉嫌侵犯著作权犯罪。
相关新闻：《原神》等游戏未公开内容被泄露 米哈游对超260人追责
警方随即成立专案组，锁定苏某、吴某、周某三人，先后将其抓获，现场查获电脑、手机等作案工具。其中，周某还是数学系博士，他不满足于等官方更新，而是自己动手，「挖」出还没公开的角色、场景、技能动画，造成视频发到网上，获超过10万点击量。
米哈游法务总监罗希表示，「剧透」剥夺了玩家的沉浸式体验，并给游戏公司正常运营带来巨大损失。
