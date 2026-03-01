造谣唱衰企业︱各地打击「黑嘴」 优化营商网络环境

近年内地经济放缓，消费疲弱，企业经营备受考验。在此背景下，官方在推出企业纾困政策的同时，也加大了涉企谣言及「黑嘴」的打击，目标是进一步优化营商网络环境，但亦引起如何区分「正常批评」与「恶意抹黑」的讨论。

中央网信办2025年将「整治涉企网络『黑嘴』」列入年度「清朗」系列专项行动重点，针对集纳负面信息、造谣抹黑企业和企业家、从事虚假不实测评、诋毁产品服务质量等问题。



官方曾公布多宗典型个案，例如2025年的格力电器诉MCN机构（内容创作运营商）造谣案。北京一间MCN机构通过多帐号，集中发布捏造「客户投诉」、含「质量堪忧」等用语的不实内容，法院判决其公开道歉、赔偿16万元。此外，山东烟台公安曾侦破针对多间新能源车企的「网络水军」案，团伙借AI批量炮制负面内容引流获利。

社会对于如何界定网络「黑嘴」存在议论，中国政法大学传播法研究中心副主任、副教授朱巍曾对央广网表示，「黑嘴」通常具备三个特征：以谋利为目的、捏造歪曲事实、有组织造谣传谣；而正常批评基于事实，没有商业动机，两者边界清晰。