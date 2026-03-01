伊朗局势︱大马士革飞上海机票 见涨至逾¥382万癫价
更新时间：09:05 2026-03-01 HKT
美国、以色列2月28日联合空袭伊朗多个地点，伊朗亦对中东多个美军基地及以色列还击。美国总统特朗普3月1日宣称，伊朗最高领袖哈梅内伊已经身亡。战火之下，伊朗大量外国人外逃，网上流传，由叙利亚首都大马士革飞回上海的机票，疯涨至逾382万人民币一张。
知情者料操作失误
据《每日经济新闻》报道，伊朗遭美国、以色列大规模攻击后，有网民于票务平台App发现，在当地时间2月28日由大马士革飞上海浦东机场的票价飙升至数十万至最贵382万元一张，足够在内地买房。
相关新闻：伊朗局势︱特朗普：哈梅内伊已身亡 伊媒证哈梅内伊女儿及孙丧生︱不断更新
而伊朗遇袭前，从大马士革飞上海的航班，以搭乘厦门航空为例，票价不到3000元人民币，若是搭乘阿联酋航空、马来西亚航空，票价则在1万元人民币左右。
报道引述相关知情人士解释称，此类情况多为供应商后台人工操作录入价格失误，导致前端展示出现异常。「如果是真的高价票，肯定会让业务尽快下架，避免影响使用者和舆论。」
截至发稿时，票务平台已无3月1日及2日由大马士革飞北京或上海的航班，至3日始有一班土耳其航空飞北京或上海的航班，单程票价由4.8万至4.3万元人民币。
