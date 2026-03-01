Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

伊朗局势︱大马士革飞上海机票 见涨至逾¥382万癫价

即时中国
更新时间：09:05 2026-03-01 HKT
发布时间：09:05 2026-03-01 HKT

美国、以色列2月28日联合空袭伊朗多个地点，伊朗亦对中东多个美军基地及以色列还击。美国总统特朗普3月1日宣称，伊朗最高领袖哈梅内伊已经身亡。战火之下，伊朗大量外国人外逃，网上流传，由叙利亚首都大马士革飞回上海的机票，疯涨至逾382万人民币一张。

知情者料操作失误

据《每日经济新闻》报道，伊朗遭美国、以色列大规模攻击后，有网民于票务平台App发现，在当地时间2月28日由大马士革飞上海浦东机场的票价飙升至数十万至最贵382万元一张，足够在内地买房。

伊朗被攻击后，票务平台曾出现大马士革飞上海机票索价逾328万人民币一张。
伊朗被攻击后，票务平台曾出现大马士革飞上海机票索价逾328万人民币一张。


相关新闻：伊朗局势︱特朗普：哈梅内伊已身亡 伊媒证哈梅内伊女儿及孙丧生︱不断更新

而伊朗遇袭前，从大马士革飞上海的航班，以搭乘厦门航空为例，票价不到3000元人民币，若是搭乘阿联酋航空、马来西亚航空，票价则在1万元人民币左右。

报道引述相关知情人士解释称，此类情况多为供应商后台人工操作录入价格失误，导致前端展示出现异常。「如果是真的高价票，肯定会让业务尽快下架，避免影响使用者和舆论。」

截至发稿时，票务平台已无3月1日及2日由大马士革飞北京或上海的航班，至3日始有一班土耳其航空飞北京或上海的航班，单程票价由4.8万至4.3万元人民币。

 

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
伊朗局势︱伊国营电视台宣布哈梅内伊已殉道 即日起全国哀悼40天
01:15
伊朗局势︱伊国营电视台宣布哈梅内伊已殉道 即日起全国哀悼40天︱不断更新
即时国际
44分钟前
毛坯房当工业风直接住 年轻夫妇为悭钱 零装修住2年「安稳就很知足」
毛坯房当工业风直接住 年轻夫妇为悭钱 零装修住2年「安稳就很知足」
家居装修
2026-02-28 06:00 HKT
占用他人车头当枱摆重嘢 车主劲心痛公审尖沙咀两长发女 再爆出另一自私恶行｜Juicy叮
占用他人车头当枱摆重嘢 车主劲心痛公审尖沙咀两长发女 再爆出另一自私恶行｜Juicy叮
时事热话
23小时前
路透社
伊朗局势｜以色列官员：哈梅内伊已死并找到遗体  伊朗：他仍在指挥战事
即时国际
5小时前
我要赞佢｜港人记者移民后一度不适应 维修衣车义卖环保袋回馈社区
好人好事
2026-02-28 08:00 HKT
两会2026．小百科︱一文睇清「十五五」是甚么   「五年规划」始于建国一穷二白时代
两会2026．小百科︱一文睇清「十五五」是甚么   「五年规划」始于建国一穷二白时代
即时中国
10小时前
拒接3字头电话随时后悔？留意医院来电特定「字头」 网民提醒勿错过：连续打嚟就好听
拒接3字头电话随时后悔？留意医院来电特定「字头」 网民提醒勿错过：连续打嚟就好听
生活百科
2026-02-27 14:47 HKT
郑伊健夫妇筲箕湾食面犹如平民 蒙嘉慧身形再暴胀体现幸福肥 一个贴地举动被赞具明星风采
郑伊健夫妇筲箕湾食面犹如平民 蒙嘉慧身形再暴胀体现幸福肥 一个贴地举动被赞具明星风采
影视圈
17小时前
长者餐饮优惠2026｜46大连锁酒楼/快餐/放题 乐悠咭、长者咭折扣！大家乐/太兴/利东/牛大人
长者餐饮优惠2026｜46大连锁酒楼/快餐/放题 乐悠咭、长者咭折扣！大家乐/太兴/利东/牛大人
饮食
2026-02-28 10:30 HKT
01:00
深水埗嫖客晕倒死亡 揭妓女藏吸毒工具被捕
突发
23小时前